一名住在高雄透天厝的男子，花500多萬買下一處豪華公社大樓2房新屋置產，可能因為總價低，他發現住戶普遍年輕，幾乎都是8年級，然而加入社區群組後，發現住戶素質超嚇人，包括放任寵物大小便、車位亂停、半夜有8+9來叫囂等，讓他傻眼直呼「還好沒自住！」。

一名網友在PTT「home-sale板」發文，表示自己去年中在南高雄買了一戶兩房新屋置產，這是他第一次買大樓，社區破200戶，兩房小坪數佔了6-7成，權狀約20-25坪。可能因為低總價，不含車位從開賣500多萬，最後賣到700多萬，因此住戶普遍很年輕，幾乎都是8年級。

加入社區群組後，原PO看到一堆光怪陸離的事，抽菸、陽台丟垃圾只是基本款，「還有狗便狗尿、門口放雜物還堆垃圾，車位亂停...半夜有8+9要來叫囂」等，讓原PO傻眼直呼：「還好我是出租，沒有要自住」。

原PO表示目前住透天，且都是好鄰居，擔心以後住到雷大樓難適應，因此上網發問怎麼選優質社區、看房看到什麼徵兆要避免。

這篇文章引發網友熱議，紛紛回應：「戶數越少越好，管理費高於平均值更好」、「房價高素質就是高，有錢人的素質就是比較好，大哥的素質就是比8+9小弟好的概念」、「管理費高低是個指標，願意花錢維護社區的。不會太差」、「有錢就有品質」。原PO還搞笑總結網友意見：「總結以上意見，就是用$$$篩選XD」。