由漫威英雄「邪神洛基」湯姆希德斯頓（Tom Hiddleston）搭擋《反恐危機》女主角克萊兒丹妮絲（Claire Danes）領銜主演Apple TV＋全新劇情影集《艾塞克斯之蛇》，講述迷信與科學碰撞、友情與愛情交織的故事，改編自由英國作家莎拉派瑞（Sarah Perry）暢銷小說《迷蛇記》，她因這部小說出版而被公認為英國文壇首屈一指的小說家。

由克萊兒飾演年輕寡婦柯拉，在丈夫死後，終能揮別家暴陰影、拋開社會枷鎖，擁抱內心高漲的女性自主意識。她帶著兒子來到艾塞克斯郡展開新生活，期待在此發揮她熱愛考古與生物學的天賦，也在這裡遇見了由湯姆希德斯頓所飾演的牧師威爾。兩人一見如故，興趣相投，而機智又幽默的他，究竟為何選擇在偏鄉安頓埋藏在信仰裡，是否藏著什麼不可告人的秘密？

艾塞克斯郡的百年傳說妖怪「艾塞克斯之蛇」成為傳說已久，卻在珂拉抵達後開始頻傳怪事，村民失蹤、天氣異常，還有不明屍體出現。《艾塞克斯之蛇》將時空回溯至 19 世紀，以科學和信仰、愛與友情點出人性的複雜和難以捉摸，透過一場難解的謎題牽引，而最終似乎都源自於人類內心不存在的恐懼。影集將於5月13日首播2集，第1季共6集。