美媒18日引述美國國防官員消息指，俄羅斯軍隊近日在烏克蘭頓巴斯地區增加地面作戰部隊、砲火部署，估計俄軍在該區人數可能多達5至6萬人。19日亦有烏克蘭官員表示，俄羅斯已沿著頓巴斯（Donbas）超過480公里前線，發動大規模攻擊。對此，前民進黨立委郭正亮表示，馬里烏波爾戰場一旦打完，俄軍將在烏東地區集結，北上攻打「北頓內次克」，該處很可能將成為「決戰地點」。

據澳洲廣播公司新聞網（ABC News）報導，頓巴斯是烏東主要講俄語的工業心臟區，近8年來，莫斯科撐腰的分離主義分子一直在和烏軍交戰，並已宣布成立兩個經俄羅斯承認的獨立共和國。

1位要求匿名的美國高級國防官員說，據五角大廈估計，在烏克蘭東部和南部，俄羅斯的俄羅斯營級戰術群（BTG）已由上周的65支增為現在的76支。該官員指，若是按照美國在俄烏開戰初期的說法，1支營級戰術群通常有800至1,200名武裝士兵，那這可能相當於約5—6萬部隊。馬里烏波爾一旦全面落入俄軍控制，將會騰空超過10個戰術群，部署到頓巴斯其他地區。

郭正亮19日在《中天新聞》節目「頭條開講」表示，馬里烏波爾戰場一旦打完，俄軍將空出好幾萬的兵力，在烏東地區集結，北上攻打北頓內次克，之後烏克蘭會不會藉機反攻烏南的赫爾松，來分散俄軍注意力，這很難說，只是一種可能性。但比較有可能的是，會北上攻打北頓內次克，在該處發生決戰。

郭正亮也直言，美軍近日開始軍援烏軍榴彈砲等重型裝備，但榴彈砲射程大約都在18-30公里，若要用在決戰可能射程會不夠，可能比較適用在烏東大戰打完，告一段落，用於騷擾俄軍。