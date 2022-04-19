本土疫情升溫，國內19日新增1626例本土個案，還有2例死亡，面對單日確診數不斷飆升，未來恐不得不與病毒共存，陽明醫學博士胸腔重症醫師蘇一峰表示，國外研究發現，確診男性恐出現睪丸腫脹、精蟲減少、勃起障礙等3大危害，無奈直呼「與病毒共存問過蛋蛋嗎」？

對於國際情勢逐漸走向與病毒共存，有專家學者提出，感染Omicron可能是一種祝福的說法，認為會幫助台灣走向國際，不過蘇一峰在臉書表示，國外研究發現，COVID-19感染者，出現睪丸腫脹、精蟲減少、勃起障礙等等，但目前的證據還不夠強，仍有待更多研究。

根據國外研究，比較COVID-19陽性與陰性男性的精子數量中位數，未感染者為2150萬，感染者則降到1250萬，報告也顯示，確診者有勃起功能障礙的有28%，而未感染者為9%；此外，許多人確診後出現睪丸腫脹，其中有10%-22%的確診男性會發展為睪丸炎。

對於中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前坦承，清零已經不可能，未來將走向與病毒共存，蘇一峰無奈反問，與病毒共存問過蛋蛋嗎？並打趣直呼「蛋蛋的哀傷」，網友則紛紛回應「雖然看了之後覺得緊張，蛋蛋的哀傷還是讓我笑了」、「這篇應該是最強效的防疫宣導了吧」、「好一個物競天擇！」。