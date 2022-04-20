請友人裝潢反被設計！一名女網友抱怨，她請了認識10多年的好友來裝潢店面，不料對方不僅擅自修改合約內容、偷工減料，施工期間還沒有做好保護措施，導致牆面多處撞傷，事後她要求友人改善問題，反而收到對方寄來的存證信函，要求她付清工程款，讓她氣憤直呼，「花了幾百萬元買了一個教訓」。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文表示，因為要裝修店面，所以請了認識10多年的好友來幫忙設計、施工，總費用花了近440萬元，但沒想到的是，儘管她如實告知預算，也沒有砍價或欠款等，最終還是被友人設計了。

原PO指出，友人收了設計費，卻沒有照合約內容把該給的東西給齊，甚至不經雙方同意擅自修改合約內容，「拿二手的鐵捲門遙控器卻報價6000元、電線配置報價被修改成30萬元，用的還是2013年的電線、要求裝220V的排風扇，結果裝的是110V，還是假排風。」

此外，友人收了監工費但多項建材尺寸都是錯誤的，且施工期間沒做好保護措施，撞壞了原本的牆面，此外，店面開幕後也有多處地方漏水，導致地板損壞，讓她相當崩潰。

最後，原PO寄了存證信函，要求對方在指定期限內改善完畢，但警衛卻告知，友人的公司已經搬遷了，她只好透過律師協助，將存證信函傳給對方，不料對方竟也回傳存證信函，要求她付清剩下的工程款，並把她的LINE封鎖，讓她氣憤直呼，「花了幾百萬元買了一個教訓」。

原PO感嘆，即使是朋友也不可掉以輕心，合約內容一定要寫清楚、檢查仔細。貼文一出，網友也留言表示，「真的很扯，做工也太粗糙」、「請了一個設計師朋友來設計自己，真逗」、「現在搞裝潢有好多地雷」、「就是有這種人，弄臭大家的名聲」、「裝潢這種東西最好找不認識的，出事才好處理，找認識的人來做，大多都不會認真對待」。