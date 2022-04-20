關心弱勢和毛孩的雙寶媽林杏兒，在士林出生、市場長大，有感於照顧自己過動孩子時受到很多人幫忙，在年輕的時候遇到很多貴人，現在也想出來當大家的貴人。

除了要恢復重陽敬老金，結合台北市一定要都更的全民共識，林杏兒希望推動青銀共居、增加功能性，一樓、二樓設托嬰中心、日照中心、活動中心，加上0至6歲全面公托，雙薪父母會比較放心，直接放在社區裡面，共餐、活動不用大大小小的事情都跑到里辦公室，里長不用這麼辛苦。

林杏兒說，年輕人都外移了，獨居在家中往生的老人多，要怎麼讓老人家走出來，讓左鄰右社知道有這個老人家住在這邊、很重要，也因為士北的居住年齡超高齡，所以希望推動公共意外險，讓老人家有保障。

通常掃一個市場要花4個小時，林杏兒傾聽大家的聲音，深入了解攤商的生意、聽聽大家的聲音，持續在地深耕，深入關心鄉親，跑基層、逛市場是日常，握過的每一雙手都是動力。

常常在臉書分享天竺鼠寵物日常的林杏兒，發現毛孩健保是很多飼主需要的，寵物生病治療的費用高，且價格不一，林杏兒表示，現代人養貓貓狗狗相當普遍，也越來越多人願意投保寵物保險，寵物保險不便宜，那為什麼不讓政府來做。