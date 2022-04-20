隨著亞灣5G AIoT創新園區大廠進駐，台積電領銜帶動南部半導體S廊帶，高雄南方科技城的布局儼然成形。「2022年智慧城市論壇暨展覽」在高雄登場，期間有150餘家廠商展出及25場次的專業論壇，涵括消防、農業、醫療等各領域的智慧應用展示，讓參與的民眾共同感受「看見新高雄，智慧展商機」。

「分秒必爭的緊急時刻，為縮短救護車輛黃金救援時間，只要裝載這個設備，即可高速演算並即時控制交通號誌，讓行進路線一路綠燈，有效提升出勤速度和安全性。」現場民眾正仔細聆聽消防局人員解說，目前在高雄阮綜合醫院周邊試辦的「消防一路通」計畫。

迎接首次跨越淡水河，在北高雙城舉辦的「2022年智慧城市展」，高雄市府規劃了全場最大規模的高雄主題館，以戰情中心、防疫健康、交通運輸、農漁養殖、城市工程、安全環境、智慧金融、5G AIoT創新園區等作為主題，展示圍繞在市民日常生活的服務，並展現市府在近年來建構智慧城市的成果。

「2022年智慧城市展」展場。 (攝影/曾信耀)

「智慧醫療」與「智慧農業」榮獲今年創新應用獎！

在疫情時代，最受矚目的莫過於透過智慧科技服務升級的「智慧醫療系統」。其中高雄長庚紀念醫院的「U-Dr.遠距醫療系統」，提供全時段、多專科的遠距會診服務。專科醫師利用影像通訊幫遠在屏東恆春、花蓮豐濱甚至澎湖離島等偏鄉病人實時互動式看診，透過鏡頭即可與病人互動，也可隨時切近看局部病灶。使用高解析度的數位「五官鏡」，鏡頭下連皮膚紋路都清晰可見，醫師依問診及影像綜合判斷後，遠端建議處方，讓偏鄉病人在地即能得到醫學中心的專科醫療照護。「澎湖皮膚專科醫師很少，居民看診不易，許多人經常拿成藥擦，胡亂投藥反而越來越嚴重。」李志宏教授說：「這個遠距醫療系統讓偏鄉居民就像來高雄長庚看實體門診。透過這系統，我們曾診斷出皮膚癌，所幸後來有早期治療；也有重症的天疱瘡，透過轉診系統至高雄長庚切片診斷確認並治療，病情穩定後在澎湖本地追蹤；去年澎湖爆發大規模紅疹怪病，也是我們在第一時間從遠端初步判斷可能是由毛毛蟲的纖毛吹散所造成，協助澎湖衛生局找出病因，減輕大眾恐慌。」

高雄長庚的利用遠距醫療系統，提供全時段、多專科的會診服務，利用高解析度的數位「五官鏡」即時看診，免除病患舟車勞頓之苦，也有效提升偏鄉資療資源。(圖片提供/高雄長庚紀念醫院)

智能科技也能有效提升藥品調配的效率和精準度，大幅節省民眾領藥時間。高雄長庚的藥劑作業導入「智慧調劑檯」，藉由藥品儲位亮燈方式，立即導引藥師找到正確藥品位置，更具備自動感應取藥手勢的功能，錯誤時可發出警示。「口服裸錠藥品智能分包暨影像辨識系統」透過電子攝相比對技術，由機器取代人眼，在第一線確認藥品分包的正確性。還有從迴轉壽司作為靈感研發的「注射藥品智慧垂直循環調劑系統」讓藥品自動送到藥師前，靠著這套系統，每位藥師每班可以減少3公里的走動距離及每小時50次架高蹲低的取藥動作。藥劑部王郁青部長說：「在人工智能輔助下，藥師可迅速取藥，正確給藥，營造友善作業環境，大幅提升病人的用藥安全」。

高雄長庚的藥劑作業全面導入自動化設備，並結合資訊化藥事管理作業系統為病人用藥安全把關，營造藥師友善工作環境。(攝影/曾信耀)

來到農業局的展位，新推出的「農來訊」整合了農友最關心的資訊，並透過LINE即時推播。「看氣象」功能每小時分析全台57種作物降水、溫度等對作物可能的影響。「查產銷」功能透過每日300項以上的主要蔬果市場價格，進行大數據分析，協助農友進行更精準的產銷規畫。農業局表示，農來訊運用AI辨識系統，如上傳木瓜正反兩張照片，AI就能自動判斷成熟度，還可以提供替代作物間的預估收入比較，從種植到銷售都像是有專家在旁，幫農友出意見。

高雄農業局開發的「高雄農來訊」以免費智慧服務，作為農友智慧農業的入門，只要在Line搜尋「高雄農來訊」，加入就可使用。(攝影/曾信耀)

另外，利用農用無人機進行噴藥的「無人機稻作管理」，不僅讓耕作更有效率，也改善過去農友背負數十公斤的沉重藥桶下田噴灑，對體力和健康造成傷害的困境，如今只要手機加上無人遙控器，就可以遠端操控噴藥，不僅每天作業面積可高達10甲，用藥量更大幅減低50%。「現在噴藥只要動手遙控，而且機器灑得比人工還要均勻。搭配農來訊的天氣預報，也不會有早上辛苦灑好藥，下午下雨就流光光的狀況。」阿蓮區石安秧苗場的農友蘇釧裕笑說。

農友經由智慧農業補助計畫，購置無人植保機，以農用無人機取代人工噴藥，效率大大提升，且用藥量更大幅降低。(圖片提供/高雄市政府農業局)

高雄市正積極發展為智慧應用輸出的南向基地，種種成果透過本屆智慧城市展具體呈現。圍繞民眾日常的智慧應用服務開啟無限可能，在5G AIoT智慧城市的架構下，嶄新的生活藍圖也即將實現。

本文作者:Naru