近日外媒披露測試報告指出，三星4奈米的良率僅有35%，遠遠不如台積電的70%水準，不僅如此，三星3奈米的良率也只有10至20%左右，這讓多家廠商不得不將訂單轉給台積電生產。沒想到有三星員工在個人部落格發文，直指公司內鬥文化嚴重，面對越來越高的技術挑戰門檻，出現難以克服的情況，而員工們選擇應付了事，對上、對外造假擺爛，呼籲公司如果改革企業文化，未來所有產品都可能會落後對手。

GeekNews、Semi Analysis等媒體報導，一位三星員工在個人部落格寫下長篇公開信點出三星內部的問題，其中內鬥嚴重、部門間缺乏合作觀念，最終無法展現出整合效果，甚至出現互相拖累的慘況，然而半導體技術更迭快速，三星也出現無法跟上腳步的狀況。

在此狀況下，該名爆料者指出，三星的最高決策者並不知道下面發生什麼事，這也代表三星的營運步入極為危險的階段，甚至傳出對上、對外都有造假擺爛的狀況，使得半導體設計與代工事業發展嚴重停滯，擔心連記憶體也步上代工後塵，就此被競爭者超越。

而外媒wccftech報導，最新報告顯示，三星不只在4奈米量產過程遇到困難，在3奈米GAA技術也遇到瓶頸，先前該公司雖展現在3奈米GAA技術的突破，但良率僅落有10至20%。

此外，三星4奈米製程雖比3奈米高有35%良率，但相較之下，台積電4奈米製程的良率高達70%，使得三星的良率仍然是一個糟糕的數字，種種狀況迫使高通決定抽單，將訂單轉移至台積電手上。