竹科帶旺新竹房市，根據統計，2021年第四季新竹房價季漲幅達1成，年漲幅達3成，更有許多建案開價每坪6、70萬元，有民眾在PTT發文指出，近期網路上有越來越多新竹的求售物件，因此懷疑是否新竹房市「要崩盤了」引發熱議，有人則表示，「精彩的在明後年」，尤其是如果繼續升息熱錢跑光， 新竹房價恐打回原形。

有網友分析指出，現在新竹房價還沒崩，只是很多人急著賣而已，新成屋、預售屋驚人的開價已經盤很久了，代表竹科工程師慢慢也醒了，不想被當凱子、盤子，並強調如果繼續升息，新竹房價將被打回原形，呼籲民眾在新竹購屋應以中古、自住、公寓、一樓優先。

另外也有網友提到，真正的問題是，貨都被投資客囤去了，他搜尋發現一堆預售屋在賣，而至於為什麼沒人買？他則認為，因為這些首購房型，都會墊上投資客要賺的錢，導致自備款需近千萬甚至破千萬的比比皆是，這些所謂的剛需買盤只能去找中古屋，造就另一波搶購現象。

其他網友則說，竹科分紅很多，科技新貴薪水優渥支撐了房價，但如果想說會持續大漲而投資的話，就真的要考慮清楚，因為升息和預售屋禁止換約勢在必行，加上有可能買第二間房子限貸五成，自住的話建議不要亂買，這個世界沒有只漲不跌的東西。

但也有人認為新竹房價還會漲，分析新竹房價高漲的原因，包括竹科因素，因科技業工作者所得收入不錯，居住需求連帶推升房市熱潮，在地房仲更透露，有些中古屋屋主開價開到幾乎跟新屋價一樣，非常誇張。