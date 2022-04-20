隨著全台確診人數攀升，其中不乏12歲以下無接種疫苗的兒童，據統計，我國今年兒童及青少年病例已經超1600例，且已出現中重症。台大感染科醫師李秉穎表示，根據美國兒科醫學會的資料，兒童染疫致死率約為萬分之一，務必小心。

值得注意的是，李秉穎引用美國資料進一步分析，兒童活動力較差，所以大部分確診病患以青壯年為主，無論台灣、美國都是這樣。但如今美國在經過大規模社區感染後，兒童感染比例增加，顯見社區感染蔓延到一定程度後，會出現更多兒童病例。

從兒童占美國人口比為22.2％，染疫兒童病例占所有病例19％來看，可見疫情擴散、防疫規定鬆綁後，兒童被感染的數量還是會非常可觀，而確診兒童數目增加後，可以預見就會開始出現死亡病例。李秉穎也提到，雖然兒童罹患新冠肺炎的死亡率很低，但以美國情況換算成台灣數據，仍有可能出現數十名的案例，千萬不可大意。

●兒童染疫恐成隱憂 感染、擴散病毒風險高

從美國的趨勢來看，未來恐怕兒童染疫數只會往上飆升，台大兒童醫院院長黃立民也指出，兒童染疫的占比，甚至已經超過兒童在總人口中的比率，顯示疫情已進入家戶感染階段。

專家也憂心，兒童恐怕成為未來防疫最大關鍵，坦言要讓孩子防疫實在有難度。台大醫院小兒部感染科教授張鑾英解釋，兒童難以保持適當距離，尤其是在學校、安親班，因此更容易群聚染疫，再加上衛生清潔、防疫習慣也不如成人確實，因此感染及擴散病毒的風險都相當高，未來兒童染疫的狀況恐怕會愈來愈嚴重。

●兒童染疫會不會變重症？ 醫：3天後是關鍵

Omicron變異株較Delta變異株的重症率低，但孩子染疫還是會出現包括咳嗽、喉嚨痛、流鼻水等不適症狀，絕大多數的案例為輕症，但部分兒童初期可能出現高燒至攝氏39度，以及嘔吐和肌肉痠痛的情形。

張鑾英指出，以目前收治的20個個案來看，約3～4成會出現發燒症狀，甚至有些孩子第一天就會飆到39度，也可能出現意識比較昏沉、嗜睡、畏寒等症狀，家長確實會非常焦慮、緊張。就張鑾英觀察，若是一週後孩子症狀沒有出現惡化，多屬於輕症，不需太過緊張。

「PCR確診，通常第1、2天有可能會發燒，黃金觀察期在於第3天。如果3天過後，孩子沒有發燒，精神、活動力都好轉，是重症的機會就很低了。」

「但若3天後持續發燒、喘，就要留意有沒有轉成肺炎、變成中度；若是出現缺氧狀況，就恐怕是重度。根據國外分析報告，重症的比例大約是1％，甚至不到1％，不過我們個案數不多，目前都是輕症為主。」

值得注意的是，當體內並沒有抗體的兒童感染，需要特別留意的是患有心血管疾病、糖尿病、慢性腎病、癌症或是免疫不全等相關疾病，甚至是肥胖都是引發重症的危險因子。張鑾英指出，若是本身有這些疾病的12歲以下兒童，一旦染疫，恐怕會增加重症風險。因此若是出現相關確診症狀，就要儘快就醫確認，在輕症階段5天內，使用瑞德西韋抗病毒藥物，就能降低重症風險。

●兒童要打疫苗嗎？ 專家：利大於弊

由於目前兒童疫苗尚在洽談中，12歲以下孩子仍無疫苗可打，若是希望降低孩子染疫風險，除了盡量培養戴口罩、勤洗手好的衛生防疫習慣外，同住家人最好都打滿3劑疫苗，降低孩子染疫風險。

至於鼓不鼓勵孩子打兒童疫苗，李秉穎和張鑾英都認為，兒童接種疫苗利大於弊。

李秉穎解釋，接種mRNA疫苗，最主要的顧慮仍是心肌炎問題，但實際上發生率比12～18歲還低，且大部分是良性、死亡或後遺症的比例也相當少，打疫苗後嚴重不良反應是萬分之0.1，但相較美國統計，兒童死亡率是萬分之一，還是鼓勵施打，降低重症和死亡風險。但究竟要如何施打，還是得等緊急授權通過後，專家小組才能進一步討論。