20多歲的F小姐是位上班族，因為身上經常出現瘀青、出血點，且月經量異常的多而到醫院求診，進一步檢查發現是免疫性血小板減少症。

「由於接受類固醇治療蠻長一段時間，所以來到診間時體態胖胖的，身上有一些瘀斑。」臺大醫院內科部血液科周聖傑醫師回憶，「長期使用類固醇可能變胖、皮膚變薄。因為疾病控制不理想，所以身上有一些瘀斑，看起來很不開心。」

經過藥物的調整，把類固醇減量，換成調整免疫的藥物，並搭配促進血小板生成藥物，讓病況逐漸穩定，血小板數量穩定回升。周聖傑醫師分享，「有一次她回診的時候，我完全認不出來她是誰，因為體型大概消了一半，我完全沒有料到她原本的模樣，印象非常深刻！」

早年免疫性血小板減少症的治療只有類固醇可以使用，確實讓患者承受很多不必要的副作用，有時候治療的效果也不理想，周聖傑醫師指出，現在已有很多治療效果很好、且副作用較少的選擇，病友們可以跟醫師詳細討論，選擇合適的治療，減少副作用，也能提高生活品質。

(圖/照護線上提供)

●免疫失調導致血小板數量減少

免疫性血小板減少症ITP（Immune thrombocytopenia），是免疫失調導致免疫系統去攻擊自己的血小板，而造成血小板減少的現象，周聖傑醫師解釋，也稱做免疫性血小板低下症、免疫性血小板低下紫斑症、或簡稱紫斑症。早期因為不太清楚發病的原因，而被稱作特發性血小板減少症、或不明原因血小板減少症，這些都是指同樣的疾病。

免疫性血小板減少症是一種免疫失調的疾病，所以較常發生在小朋友、年輕人，或自體免疫疾病患者，周聖傑醫師表示，「但是最近也發現到，老年族群因為免疫功能的退化或改變，也可能出現免疫性血小板減少症。」

●異常出血 當心免疫性血小板減少症

免疫性血小板減少症患者的血小板數量較少，容易產生一些出血的症狀，周聖傑醫師說，比較典型的表現是皮膚出現點狀瘀斑，也可能是大片瘀斑。患者的任何部位皆可能出血，包含流鼻血、牙齦出血，或是月經異常出血。

如果出血發生在比較關鍵或者是嚴重的部位，可能造成嚴重併發症，例如腦部出血、嚴重的腸胃道出血，或者是腹腔內出血，可能危及性命。

(圖/照護線上提供)

「曾經遇過一位女大學生，因為腹部劇痛來到急診室，測量到的血壓偏低、心跳很快，檢查發現是卵巢在出血。」周聖傑醫師解釋，「女孩子在排卵時，卵泡破裂可能有微量出血，通常會自動止住。但是免疫性血小板減少症患者的血小板過低，而使卵巢流血不止，演變成嚴重的內出血，相當危險。」

如果患者的血小板沒有減少得太厲害，也可能沒有症狀，只有在抽血檢查的時候才會發現血小板數量偏低。周聖傑醫師提醒，如果觀察到相關症狀或意外發現血小板數量偏低，可以到各醫院血液科就診，進一步檢查，及早接受適當的治療。

除了抽血檢驗血小板的數量，還可以做一些免疫相關檢查，包含抗血小板抗體、與其他自體免疫疾病抗體，以分辨是單純的免疫性血小板減少症，或是合併其他的自體免疫疾病。

(圖/照護線上提供)

●積極治療免疫性血小板減少症，降低出血風險

治療免疫性血小板減少症，可以從兩方面著手，減少血小板破壞與促進血小板生成。

過去免疫性血小板減少症只有兩種治療方式，就是類固醇與脾臟切除手術，可以減少血小板破壞，周聖傑醫師說，隨著醫學的進步，目前已經有許多新型免疫抑制劑，能夠更有效調節免疫系統，改善免疫失調的情形，副作用也比較少。

在促進血小板生成方面，目前有血小板生成素促進劑，可以促進血小板生成，幫助提升血小板數量。周聖傑醫師說，現在的治療相當多元，選擇非常多，病友們可以跟醫師好好討論，來決定適合的治療方式，提升生活品質。

因為免疫性血小板減少症的治療還是以類固醇為主，治療時需要留意一些常見的副作用，例如血糖升高、腸胃不適、體態改變、失眠、感染等，周聖傑醫師說，美國血液學會建議避免使用類固醇超過六個禮拜，不過醫師還是會根據臨床上的變化做調整，並非絕對的標準。

若計畫接受脾臟切除手術，就要注意一些疫苗施打，必須在脾臟切除之前進行，周聖傑醫師提醒，各種免疫抑制劑會壓制免疫系統，病友們平時要注意感染的跡象；如果使用血小板生成素促進劑，記得按時回診追蹤肝指數。

●貼心小提醒

免疫性血小板減少症是免疫失調所造成，所以常常會跟生活裡的各種壓力狀況，或者是生活上的改變有關係，有些病友可能在考期中考、準備論文、工作壓力增加時，疾病便會惡化，周聖傑醫師叮嚀，建議養成健康生活型態，維持規律生活作息，避免熬夜，有助穩定病況。

與各種慢性病一樣，免疫性血小板減少症要長期跟醫師好好配合，規則服藥，才能達到最佳的治療效果！