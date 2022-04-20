中華職棒啦啦隊「Rakuten Girls」成員巫苡萱集甜美與火辣於一身，IG擁有77.5萬追蹤數，高人氣的她被封為「啦啦隊女神」，近日還透露做了自體脂肪隆乳手術，讓她性感升級變得更為嬌豔欲滴。日前巫苡萱曾分享騎重機帥照，今(19日)她又穿小可愛扮演「最辣改車員」，細肩帶下曬出的雪白UU，讓網友們暴動嗨喊：「想被修理！」。

巫苡萱今(19日)在IG曬出改車照，簡短寫道：「自己的車車，自己改」；只見她戴手套並右手拿著修車工具，採蹲跪姿看起來架式十足，還自己動手鎖汽車輪胎；畫面中讓人噴鼻血的是，巫苡萱將身上的軍綠色連身工作裝脫至腰部，上身只剩灰色小可愛，傲人雪白UU呼之欲出，胸前深溝事業線清晰可見，姣好身材仍舊展露無遺；另一張照片中她雙手握著修車工具，衣褲間曬出的小蠻腰也非常水嫩俏麗。

辣照曝光釣出同為啦啦隊的女神們留言直呼：「超正」、「太辣了吧」、「好美」、「好強喔，辣翻」；粉絲則是看了狂讚：「有妳這修車工，這家生意一定大好」、「這苡個技師好辣」、「穿成這樣修車廠要暴動了」、「最辣改車員」、「穿這樣改車，我可能每天都光顧了」，還有人嗨喊：「想被修理！」。

有阿美族血統的巫苡萱除擁有精緻外表，對玩車也是一把好手，近日她上傳吸睛新片挑戰重型機車，一行人騎在公路上，沿路吃吃喝喝，就這樣騎到深夜，4位騎士停車聊起騎車有多爽的心得，每經過一個隧道都有海闊天空的感覺，巫苡萱說騎車的魅力在於，有什麼煩惱在騎車的那一剎那，都能消失不見，最後她高興喊道：「現在終於可以大聲說，我是車友！我是騎士！我是追～夢～人～！！」