44歲女星徐懷鈺（Yuki）1998年出道後憑著《妙妙妙》、《有怪獸》和《我是女生》等夯曲打開知名度，被封為「平民天后」，卻沒紅幾年就消失，雖然近年復出螢光幕，昔日聲勢早不如以往。有網友在PTT好奇發問，徐懷鈺無論外型和歌聲都不輸天后蔡依林，為何無法超越對方？此文一出，掀起熱議。

一名鄉民今（19日）在PTT八卦版以標題「徐懷鈺是在衰小什麼？」PO文，他主觀認為徐懷鈺的長相、歌聲都勝過蔡依林，「結果蔡依林當了天后紅了20年，徐懷鈺紅兩年後就幾乎被消失，到現在歌聲仍是屬一屬二的好聽，可是連個二線歌手都不算。」接著，原PO轉貼徐懷鈺2017年和郁可唯合唱《溫習》的影片，感嘆：「還蠻有實力的呀！」

PTT網友討論徐懷鈺沒紅過蔡依林的原因。（圖／PTT）

這篇文章很快地在網路發酵，吸引200多位鄉民爭相留言，有人分析徐懷鈺和蔡依林當年都有遇過合約糾紛，但後者擺脫問題後，2003年推出專輯《看我72變》從此翻紅，即便一路上飽受網路酸民的批評，還是靠著「拚命三娘」的努力站上演唱會舞台，成為華語天后；至於徐懷鈺為何沒能重新回到巔峰，網友七嘴八舌地留言表示：「個性不適合演藝圈，跟觀眾吵架，也和公司吵架」、「人格爭議很多」、「當時演藝界99.9%是支持泛藍的生態，徐卻在公開場合上挺阿扁，還在阿扁連任的場子公然獻花」。

事實上，徐懷鈺2015年曾在江蘇衛視《端午金曲榜》提起當年消失的主因：「很小就出道，很多事情我都不太懂，當時拍戲受傷，摔傷頸椎必須要開刀，連復健都沒辦法，就開始簽很多同意書，麻醉什麼的」，而《溫習》這首歌讓她體悟到，很多事情要回顧才能有成長，現在的她，即便只有一個歌迷，也會繼續唱下去。