大陸外交部發言人汪文斌19日主持例行記者會時證實，中國和索羅門群島已正式簽署雙邊安全合作框架協議，並稱不針對任何第三方。澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）隨後對該協議的簽訂表達「失望」，將繼續設法進一步釐清協議內容。

汪文斌表示，經中索兩國政府批准，近日，大陸外長王毅和索羅門群島外長馬內列（Jeremiah Manele）分別代表兩國政府，正式簽署了中索政府間安全合作框架協議。

汪文斌在記者會上，對中索安全合作協議還進一步指出：其本質是兩個主權獨立國家之間正常的交往合作；原則是平等互利，以尊重索方意願和實際需求為前提，致力於幫助索方加強維護安全的能力建設；宗旨是促進索羅門群島社會穩定和長治久安，符合索國和南太地區的共同利益；最後，該合作公開透明、開放包容，不針對任何第三方，與索羅門群島現有的雙、多邊安全合作機制並行不悖。

就在協議簽署前一天，白宮宣布，白宮印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）及國務院負責東亞和太平洋事務的亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）將率領一個美國政府官員代表團，於本週對斐濟、巴布亞紐幾內亞和索羅門群島這3個太平洋島國進行訪問。據指出，該訪問意在勸阻索羅門勿與中國簽訂安全協議，但沒想到行前就已塵埃落定。

據路透消息，潘恩隨後對中索安全協議的簽訂「深感失望」，並將繼續設法進一步釐清協議內容。他也注意到，協議完成簽署後，是由北京政府出面宣布相關事宜，疑似是搶在白宮官員抵達索國前宣布。他並重申：「我們擔心協議制定過程缺乏透明度，並注意到該協議可能破壞區域穩定。」

澳洲上週才派遣太平洋事務部長賽索嘉（Zed Seselja）出訪索國，希望勸阻協議的簽署。