黃大煒一起欣賞音樂劇。（黃大煒、三禾行銷提供）

音樂人黃大煒日前宣布參與古裝音樂劇《大畫昭君 觀落雁》演出，近日也特別進入台北信義區南村劇場欣賞全台唯一外百老匯音樂劇《LPC》，自曝在美國首次參加百老匯音樂劇徵選落榜經驗，對於看不懂中文的黃大煒，下個月卻要以文言文演出《大畫昭君 觀落雁》的匈奴單于，更讚嘆《LPC》全程精湛英文演出的台灣年輕音樂劇表演者，在台北竟然能有在紐約百老匯音樂劇的欣賞經驗，直呼三次Bravo！

簡稱《LPC》外百老匯音樂劇全名為《I Love You You’re Perfect Now Change》，自1996首次演出以來，全球已經超過40個城市上演，以20段約會、伴侶、婚姻、家庭與愛情的人生故事，劇中由4位主角不停切換50個人生角色，在台北由倪安東等11位台灣年輕專業表演者輪流以全程英文對白演唱搭配中文字幕，堪稱「四人行之慾望城市｣百老匯版音樂劇。

這次在台北四四南村的「PLAYground南村劇場｣共演出152場，從藝文圈到娛樂圈已形成市場口碑，從蔡詩萍與林書煒夫婦、王月到張小燕、張清芳等圈內知名人士，而音樂人黃大煒剛好欣賞已經上演一半場次的第76場，黃大煒對於《LPC》全程原汁原味英文又舞又唱，既能輕鬆幽默又讓人感動落淚的表演佩服不已，尤其是最後一段「我怎麼能可以愛你少一點｣用百老匯式音樂唱出特別令人感動。

黃大煒對於音樂劇情有獨鍾是有故事的，在夏威夷學生時期擔任《Carnival》和《Finian’s rainbow》音樂劇主角，成功轟動甚至獲得媒體大幅報導，當時已經展開音樂發展的黃大煒甚至在老師的推薦下接受舞蹈專業訓練，準備朝音樂劇多元嘗試，剛好有來自紐約百老匯《A Chorus Line》（歌舞線上）音樂劇團隊到夏威夷徵選，《歌舞線上》曾經是百老匯史上演最久的音樂劇，黃大煒心想過去在音樂劇擔任主角受肯定的表演經驗，信心滿滿的進入徵選室，未料直接現場考個原地轉3圈，不到兩秒就被請出，主考官直接說：「OK！Next！｣這次在台北看到《LPC》外百老匯舞台劇，過去百老匯徵選落敗經驗立刻浮現眼前，更加佩服台上所有表演者，能唱能跳又能演還全程英文，難怪直呼三個Bravo。

專注音樂發展的黃大煒，受疫情影響，打亂了所有國外演出計畫，這次住在台北已經超過兩年，已破近年來停留紀錄，但是也意外地展開許多跨界合作計畫，從與姜寧導演執導的電影《山中森林》計畫合作電影主題曲和配樂到五月登場的古裝音樂劇《大畫昭君 觀落雁》演出，除了音樂創作更多了電影合作和音樂舞台劇的表演，而這次擔任古裝舞台劇中匈奴角色，看不懂中文的黃大煒卻要以文言文及國劇身段演出，雖然是一大挑戰但更是興奮，面對疫情，心存感激的黃大煒珍惜因為疫情卻驚喜開出的合作火花。