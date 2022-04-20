惠宇在北捷特區地標級作品「惠宇一方庭」，甫於今年4月正式落成，住戶驚艷「每一扇窗，都是畫框」。（盧金足攝）

惠宇建設的社區規畫以森林公園為靈感，明明宅在家，卻像在公園。（盧金足攝）

住戶回到家就能坐擁滿園森態綠意，感受舒適與放鬆。（盧金足攝）

門禁森嚴的豪宅拒人於外，惠宇建設以自然共生，社區不設高牆，開放上千坪的花園友善鄰里，5月中旬將登場的台中北捷特區「惠宇碧柳MORI」，落實「將自然帶回都市」的堅持，引景入室，住戶像住在森林裡，近年來北捷特區商業、生活機能多元，房價從2字頭，每坪開價站穩4字頭，上看5字頭，獲很多科技族群、老師、醫界的青睞。

政府打炒房，加上勞力不足，缺工問題嚴重，建材造價節節上漲，房地產行情調降可能性不高，尤區台中市北屯區機捷特區，除了捷運 綠線與鐵路高架化、74號道路交通優勢，好市多量販店進駐，吸引全台各地品牌建商競相卡位推案。

惠宇建設總經理顏定滄表示，北捷特區這3年來土地翻倍上漲，建案每坪的造價從13、4萬一路漲現在每坪18到20萬元，施工技術人員出現斷層，移工又因疫情期間無法引進，直呼，「房價不漲很難！」

「買房也是一種理財，但要買對建商，買對地段」，顏定滄提醒，慎選好的建商，好的地段，「勇敢的去買」。

惠宇營建機構惠信建設預計5月中旬推出惠宇碧柳MORI，從基地綠美化的類自然森態環境營造，大量並多元移植台灣原生種植栽，透過生活型態的多面向觀照，讓居住在都市高樓的人，享受山林野趣─惠宇的家，正是由繁華通往自然的祕徑。

顏定滄強調，惠宇建設不使用傳統園藝設計的慣性工法，透過類自然的造景與規畫，讓建築與土地間產生更多連結，也為住戶找回心靈的滋養，住在養生級的健康宅。

惠宇碧柳MORI基地闊達2198坪，一側有柳川溪水環抱，宛若護城河般、形成絕佳「半島地形」，視野開闊隱密性佳。

配合基地特殊條件，社區大廳入口特別規畫於朝東環河之內，廳堂前留設數百坪之水景中庭花園，以「青龍玉帶環腰抱，前有明堂後有靠」的格局，營造藏風納氣的宜居環境。

社區規畫設計上，惠宇碧柳MORI重視「人」的感受，導入獨特的故事性思維，兼顧機能與美學，從空間比例、格局方正、動線的周延考慮、結構的精準規畫、建材的審慎選擇，一直到施工細部講究，面面俱到，還要想得比住戶更周到。

北捷特區雙鐵共構核心，惠宇碧柳MORI坐擁 交通便利，鄰近雙鐵共構松竹捷運站、74號中彰潭子交流道、國道4號系統，還有雙語及特殊學校的區段華盛頓雙語小學，葳格國際中小學，常春藤高級中學，磊川華德福實驗學校。

值得一提的是，惠宇碧柳MORI緊鄰1088坪市定古蹟詔安堂，另一側是全長21.7公里的綠空廊道北段，成為兼容「綠色、自然、人文」的GNP人文園區，社區開放千坪自然生態園林，園中樹、石、風、光、水、影交疊互動，林中沿溪步道、小橋流水，美不勝收。

值得一提的是，惠宇在北捷特區的地標級作品「惠宇一方庭」，甫於今年4月正式落成，住戶驚艷「每一扇窗，都是畫框」，大樹、前庭、長廊、茶屋、後院，一進又一進的視覺饗宴，彷彿走入日本頂級度假飯店，一回到家就能坐擁滿園森態綠意，感受舒適與放鬆。