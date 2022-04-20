這媒人紅包要沒收！網路上流傳3張照片，1名媒婆在新娘出嫁迎娶時，正準備為新娘拉裙擺好過火爐、踩瓦片，竟失手將裙襬拉過高，導致新娘內褲直接曝光，而另張照片則是原本用來為新娘遮頭的米篩，媒婆竟全程為自己遮陽，照片讓網友笑翻「新娘是有得罪媒人嗎」、「是沒嫁給媒人她兒子在報復是嗎」。

臉書「爆廢公社公開版」網友分享1組照片，照片中1名媒婆正幫忙新娘提高婚紗裙襬，讓新娘好「過火爐」和「踩瓦片」，但該名媒人疑似將裙襬拉得太高，而攝影師又站得太低，導致拍到新娘婚紗底下的內褲照；而另一張照片中，媒婆本該拿米篩幫新娘遮頭，但該媒婆竟全程拿米篩為自己遮陽，第3張也是媒婆為自己遮頭，一旁的新娘則曝曬在烈日底下。

媒婆在迎娶時為新娘拉裙擺好過火爐、踩瓦片，竟將裙襬拉過高，導致新娘內褲直接曝光，另張照片原本用來為新娘遮頭的米篩，媒婆竟全程為自己遮陽。（翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

網友紛紛留言「給她便當錢，可以滾了」、「這個畫面提醒大家，以後媒人婆的紅包少不得」、「沒叫她給紅包就不錯了」、「新娘是有得罪媒人嗎」、「是沒嫁給媒人她兒子在報復是嗎」、「這媒人已經先收到某人紅包了」、「很明顯的，媒人沒有懷孕」、「其實是媒人的陰謀！媒人想嫁新郎」、「攝影師也真會拍」、「來亂的，就叫你找專業的來不信」。

根據習俗，新娘在踩瓦片和過火爐時，媒人不但會在旁協助，也會喊「瓦破人無破，銀圓人也圓」，意即把之前不好的丟到門外，把好的帶進門意思；而出嫁時用「米篩」或黑傘遮住新娘，是因為當天新娘最大，必須迴避與天公爭大，表示禮敬、避免與天公相沖。