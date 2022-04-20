男友開玩笑，女友笑不出來！1名女網友25歲交到第1任男友，而男友已有2次戀愛經驗，某次他們聊天時，男友突然對她說「你是我的私人飛機杯」，男友最後掛電話前還補了句「掰掰飛機杯」，讓她大感不舒服，他說男友平時很愛開玩笑，但這笑話讓她很反感，想詢問其他網友是否有同感。

該女網友在PTT上發文表示，她目前25歲交到第1任男友，而男友在她之前已有2次戀愛經驗，某天她與男友聊天時，對方笑說她是男友的「私人飛機杯」，男友最後要掛電話時又再提一次「掰掰飛機杯」，她事後越想越過不去，發文說男友平時雖然喜歡開玩笑，但這個話題卻讓她絲毫不覺得好笑。

女網友某次與男友聊天，男友突然對她說「你是我的私人飛機杯」，男友最後掛電話前還補了句「掰掰飛機杯」，讓她大感不舒服。（翻攝自PTT）

該女網友說，「目前還沒跟男友說我很介意，想問大家能接受男友說自己是飛機杯嗎？」她說當下男友說「掰掰飛機杯」時，她真的氣到只想掛電話，如今決定要與男友說清楚自己感受，但又擔心是自己小題大作，因此詢問網有意見。

網友紛紛留言「仇女，分手，去找不會講出來的交往」、「你會上來問不就表示你很介意嗎？不然你也睡前跟男友說：掰掰小香腸」、「不喜歡就直說，不要在心裡想」、「聽起來很像洩慾的工具，不喜歡就反應，講不聽就分手」、「按摩棒掰掰」、「超級沒水準，必須說清楚你不喜歡，再有下次是我就分」；也有網友為男方緩頰「可能是他前女友的情趣說法，他以為女生喜歡」。