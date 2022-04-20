大陸前首富王健林的兒子王思聰最近因批評中藥連花清瘟而引起網民與媒體熱議，由於王思聰本身就是個具有爭議性的知名人物，又牽扯進疫情擴散、中美關係惡化、西方資本與民族資本對抗、中藥與西藥優劣、股市謠言與商場競爭，簡直是演出一場連外媒都看得目瞪口呆兼一頭霧水的大戲。然而前場未演罷，接著再爆出冷門，擁有4千萬粉絲的王思聰微博帳號才在批評連花清瘟導致廠商股價暴跌數天後，其帳號遭到禁言，引爆網路上更多的猜測與陰謀論。

王思聰因為是前首富的未婚獨子，曾被認為是娛樂圈最高調的富二代，網民把他列為未婚女性最歡迎與追求的對象，封他為「國民老公」。不過他言行誇大，各種率直到幾近乖張的炫富行為也招致不少爭議，創辦的幾個企業雖受到矚目，但都不成功，只有豪奢生活的話題續為網民所津津樂道。

大陸前首富王健林的兒子王思聰最近因批評中藥連花清瘟引起網民與媒體熱議，其微博帳號在批評連花清瘟導致廠商股價暴跌數天後遭到禁言。（圖／微博截圖）

在上海疫情擴散成為話題之際，許多上海市反應物資供應嚴重短缺，而送來物資卻又不忘夾帶連花清瘟中藥膠囊，為此指責市政府為圖利廠商、浪費物流運力。在疫情話題受到注意時，王思聰數日前在微博上轉發了視頻——《世衛組織「推薦」連花清瘟，誰告訴你的？》並聲言「證監會應嚴查以嶺藥業」，事後雖刪了評論，但視頻仍在，生產連花清瘟的廠商以嶺藥業則連續幾天股價大跌，市值蒸發100多億人民幣。

王思聰是大陸前首富王健林兒子，曾被認為是娛樂圈最高調的富二代，未婚的地被網民封為「國民老公」。不過他言行誇大，各種率直到幾近乖張的炫富行為也招致不少爭議。（圖／網路）

王思聰攻擊以嶺藥業的做法受到知名自媒體丁香園的支持，其微博帳號「丁香醫生」與許多陸媒呼應王思聰，公開質疑並反對上海官方用公款購入再向市民濫發這種藥物，不料此舉受到支持中藥抗疫人士的批評，聲稱王思聰與丁香醫生是惡意詆毀中醫藥產業，其目的是為美國藥廠進軍中國防疫市場掃除障礙。雙方的支持者與自媒體不斷在網上交火，形成一場由疫情引發又捲入中醫藥優劣爭論、民族自尊、中美對抗、資本陰謀與商業競爭的網路言論爛仗。

大陸知名防疫專家、中國科學院院士鍾南山曾因為連花清瘟背書而招致批評。（圖／中新社）

中美近幾年來戰略競爭牽扯進民族情緒問題乃眾所周知，許多評論將這個議題無限擴大化，討論任何事都可拿來套用，帶入資本陰謀與商業競爭也是同樣的路數。有些自媒體猜測，王思聰的父親王健林所主持的萬達集團與美國匹茲堡大學合作成立了成都萬達UPMC國際醫院，而美國輝瑞藥廠又與匹茲堡大學關係密切，該校醫藥研究部門專家與行政人員也在藥廠任職，王思聰攻擊連花清瘟及其製造商以嶺藥業是為輝瑞的新冠口服藥Paxlovid進軍中國掃除商業障礙。

大陸防疫專家與媒體積極支持本土企業製造用於防疫的中成藥，有著極複雜的國際政治、民族自尊與社會心理因素。（圖／網路截圖）

而這場爭議中跳出來否定連花清瘟的自媒體丁香園也被牽連為輝瑞與王思聰的共謀，網路自媒體指稱，丁香園自媒體創立於2006年，2010年拿到的第一筆風險投資是檢自於DCM中國(全美最大的創業投資機構之一)所投資20萬美元，並與輝瑞、賽諾菲等公司開合作。2020年11月丁香園診所發展聯盟宣佈與默沙東、科興等中外疫苗企業合作共建疫苗服務平台，今年3月中大陸海關驗放首批輝瑞新冠口服藥Paxlovid時，丁香園也為其喝彩稱「多了一件抗疫武器」。

至於王思聰與丁香園所批評的以嶺藥業，是一家位於河北石家莊的中成藥製造公司，由河北醫科大學副校長、中醫心血管病專家吳以嶺所創辦，其家族成員擁有以嶺藥業股權市值高達百億人民幣以上。在2003年SARS期間以15天時間開發了中成藥連花清瘟，2020年新冠疫情期間該藥劑重獲新生，獲得包括鍾南山在內的多名專家背書，成為大陸官方核准使用於減緩新冠病毒症狀的藥劑。雖有不少醫學界懷疑其功效，但許多陸媒把它當作發揚國粹的神藥極力推廣，尤其是在首波疫情受控期間時，連花清瘟被各地方政府大量購買使用，甚至還由外交系統運送到國外援助其他國家抗疫。

大陸官方媒體力捧連花清瘟，藥廠與媒體間利益關係本就複雜，既有專家背書，又有扶植民族企業的政治正確，許多官媒樂於給予支持。（圖／網路截圖）

至於王思聰在這場大混戰正熱烈的時候遭到微博禁言，比較冷靜的分析是認為他發表的一段有關核酸檢測的短文出了問題。他於19日在朋友圈發文稱：「每天上的核算（酸）檢測，檢測的不是陽性或陰性，而是你的奴性和血性。今天開始不會再出門做核算（酸）了。」許多網民認為這可能是王思聰被微博禁言的主因，一家湖北的律師事務所指出，依目前法規，全民核酸檢測是疫情特殊期間相關部門出臺的嚴格防疫措施，若不參加，屬於違法行為，情節嚴重將被追究刑事責任。微博可能是防範其再有出格言論，予以短期封禁。

美國輝瑞藥廠製造的Paxlovid已獲大陸批准用於治療新冠病毒，許多大陸分析人士認為它挾帶著龐大的資本力量，對本土中醫藥產業構成重大威脅。（圖／路透）

王思聰對連花清瘟的批評激起網路的熱烈議論，掀起一波大陸企業集團、本土中成藥企業、美國創投資本與藥商、大陸自媒體之間就中美政治與商業鬥爭的大混戰，各種陰謀論真假難辨，有待進一步的追查。微博禁言雖然只是小事，但以王思聰一向作風，在短期封禁後重啟帳號時勢必會再引發一陣新的話題，隨著疫情的發展，還會牽扯出什麼陰謀論還很難預料，但肯定也會是好戲連台，情勢發展恐怕還會出乎許多人的想像。