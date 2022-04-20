這廣告看板「錯的」很吸睛！網路上1張圖片引起討論，1間路邊攤的廣告看板寫著「騙人是『小拘』」，老闆疑似把小狗寫成小拘，有網友認為老闆疏忽、將犬部寫成提手旁，也有人認為是故意的，留言笑說「己所不欲，勿『拖』於人」、「小時候不讀書，長大寫小拘」、「小拘說：關我屁事」。

網友在臉書「爆廢公社」分享1張照片，照片中1間路邊攤的招牌寫「通通98元」疑似正在做特價拍賣，而中間的招牌寫「騙人是『小拘』」讓路過的民眾看了一頭霧水，因為原本應該是寫「騙人是小狗」，照片被拍下後在網路上掀起討論，原PO分享笑說「不狗小節」。

1間路邊攤的廣告看板寫著「騙人是『小拘』」，老闆疑似把小狗寫成小拘，有網友認為老闆疏忽、將犬部寫成提手旁，也有人認為是故意的。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

其他網友留言「己所不欲，勿『拖』於人」、「小時候不讀書，長大寫小拘」、「原來是拘老闆啊」、「我兒子整天吵著要養小拘」、「說不定誤會了，人家說的 『小拘』是香港話，小豬的意思」、「體育老師表示：拘拘斯米達」、「其實老板的綽號就叫做小拘」、「小時了了，大未必拘」、「他是故意這樣寫的，因為他不能當小狗，就算騙人也不會是小狗啊」、「小拘說：關我屁事」、「他的狗字，犬部寫太直變成拘」。

也有網友再留言處分享不少有趣「錯字」看板，像是社區看板寫「本社區已裝設『wife』，可供住戶免費使用」，或是麵攤桌上擺著「錯」字的醋罐，也有道路招牌寫「再『斷』丟垃圾，你全家死光光」。

網友分享有社區看板寫「本社區已裝設『wife』，可供住戶免費使用」，或是麵攤擺著「錯」字的醋罐，也有道路招牌寫「再『斷』丟垃圾，你全家死光光」。（翻攝自臉書「爆廢公社」）