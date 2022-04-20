林宥嘉近來釋出新單曲〈完 ,〉，新曲上架後獲得周杰倫、小S、蕭敬騰、周湯豪、等多位大咖星友的分享，林宥嘉也十分感謝好友力挺，笑說：「感謝我隱藏版的哥，杰倫哥，大感謝你。」近期林宥嘉忙於宣傳工作、新專輯籌備，「暖爸」形象深植人心的他仍不忘空出時間陪伴家人。他日前與太太和一雙子女完成全家第一次的露營，曬出一家四口甜蜜合照。

他們露營即便遇到天氣不穩定，甚至是起了薄霧，卻未澆熄一家人的興致，當天看著兒子酷比和女兒Pippi興奮地把手電筒當光劍玩，玩得很開心。林宥嘉接著分享：「回程途中停靠休息站，自己一個人下車買咖啡，走回車邊看著手上的咖啡和車裡兒女們熟睡的身影，忽然被這種平凡的景象感到一陣幸福。」

而對於歌迷們殷切期待的新專輯，他則直言絕對會是一張情感飽滿的作品，隨後說道：「在自己經歷過不同身份後再推新專輯，各方面都卯足全力去做，相信這段時間將是未來回頭看來很深刻的一段日子。」