【愛傳媒蔡詩萍專欄】看了幾場民進黨為了2022九合一選舉提名的初選結果，心得綜合如下：

一，民進黨果然剽悍，派系在初選廝殺得刀刀見骨！

二，民進黨也果然團結，初選殺完，輸的紛紛喊話團結，一致對外！

三，民進黨這才叫初選機制，鯰魚效應，舊人新人通通加入初選，舊人中箭落馬者，亦摸摸鼻子喊團結！

綜合這三點，我也必須說，國民黨憑什麼搞「戰鬥藍」！？民進黨這才叫「戰鬥綠」啊！渾身上下，從靈魂到肌骨，都是「為戰鬥而生」，也「為存活而戰鬥」！

我常勸藍營的朋友，多多「以敵為師」，看看人家怎麼從「靈魂深處」就是一個「戰鬥綠」的政黨，便可知國民黨為何總是輸！而想贏，不脫胎換骨，怎有可能！

國民黨的九合一提名，保障現任者，於是，新人必須搶選區內，現任者之外，多出來的名額，舉例而言，若這選區，藍營已有五位現任者，若想搶六席，新人假設三位，那就是三位新人初選搶這僅有的名額！而其他五位現任者，老神在在，初選沒他們事！

但如果換成民進黨同樣情況，則恰恰相反，五位現任者，必須與三位新人一塊，八搶六！從機率上看，有可能五位現任者基於現任優勢都贏，三位新人只能搶一；但，有沒有注意到：1.五位現任者不能坐在那裡老神在在；2.八搶六的結果，大有可能出現，新人全上，而舊人五位掉兩位！

雖然，這些都是機率問題，但一旦大家拚初選，誰敢大意，誰敢驕傲呢？

換言之，在民進黨那，你即便已經連任民代多次了，你敢在黨內初選時掉以輕心嗎？在初選時，舊人新人就已經殺得難分難解了，那不是提早動員，提早投入選戰的意思嗎？

這種動員，遠比國民黨的現任民代，至少提前了大半年，你說說看，民進黨的民代即戰力會差嗎？選戰一如作戰，多謀者勝算，選戰也一如任何考試的本質，多考幾次模擬考的，完勝機率大！

這是我觀察，藍綠之間，所謂「戰鬥力指數」有差的關鍵所在。國民黨太讓現任者「養尊處優」，而民進黨「不惜」讓現任者「燒腦燒身」！

果然，國民黨是「習慣了」家大業大的老模式，而民進黨「始終不忘」街頭出身的「戰戰兢兢」！對戰指數，由此看來，早有定論！

這還只是戰鬥力的機制設計有差而已喔！如果，論及戰鬥力最需要的「靈魂指數」來看，那國民黨現階段，更慘不忍睹了。

民進黨為何「黨內初選」，不致於搞到分裂！？不僅僅是，初選機制的得宜與否，因為，蔡英文與賴清德一塊競爭黨內總統提名時，民進黨也在選戰中途更改遊戲規則啊！但賴清德何以在初選落敗後，亦摸摸鼻子認輸且輸誠，不會激動到脫黨參選呢？

這是關鍵，國民黨要聽好嘍！因為民進黨已經把「基本價值」定位清楚了，它的基本價值就是「台灣價值」，捨此，民進黨的支持者，「不會」選人不選黨！

所以，歷來脫離民進黨的，幾乎都等於自我了斷了政治生命！所以不團結，行嗎？

反觀國民黨，自從李登輝走本土化之後，國民黨便陷入「主流非主流之鬥」，所謂主流非主流，說穿了，也就是「外省本省精英之鬥」，亦是「台灣化或大中國意識之鬥」，搞到現在，國民黨內還有人要把「李登輝餘孽趕出國民黨！」就可以知道，國民黨的「靈魂」是如何的精神分裂了！

一個至今仍不能調和出一個基本價值的政黨，只會像「道旁兒」一樣，喊打喊殺，最後累死黨中央的「戰鬥藍」，要如何去跟「戰略上」價值清楚，「戰術上」初選機制貫徹鯰魚效應的民進黨拚鬥呢！？

國民黨的「戰鬥藍」根本沒有戰鬥力！

戰鬥力來自於，「為何而戰」的價值要清楚！戰鬥力來自於，「何時該戰」的目標要懂取捨！戰鬥力來自於，二千三百萬人民，絕多數到底怎麼看你國民黨的自我定位！

希望我這篇短文，能激起國民黨的支持者，多想想，你為誰戰鬥，你為何戰鬥，而不是又急著跳腳，在那「把我當成假想敵」了！

作者為知名作家

照片來源：國民黨官網截圖。

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