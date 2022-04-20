【愛傳媒簡秀枝專欄】老舊窯，是鶯歌人的集體記憶，舊詞新說，帶來地方創生、榮耀新北市的嶄新機會。

如果說，新北美術館會是未來「三鶯文化園區」的藝文火車頭，為了不要變成陽春美術館，周邊的產業創生，是否可以形成「藝術產鏈」，是未來成敗的關鍵。

碧龍宮登高望遠找未來

鶯歌的未來藍圖是什麼？或許可以從居高臨下的「碧龍宮」，找到線索。碧龍宮又名龜公廟，供奉一顆狀似龜殼的石頭，乃是鶯歌當地的信仰中心之一。

從宮廟居高臨下俯瞰鶯歌，能夠看見標高約130公尺的鶯歌尖山、老街，也能看見陶博館與即將完工的新北市美術館，給人無限想像空間。

翻開地方發展史，鶯歌區最著名的特產，即是陶瓷工藝。相傳清治嘉慶年間吳岸、吳糖、吳曾等人來此，發現鄰近的尖山地區，盛產黏土，於是在當地設窯製陶。

清治與日治時代，當地居民所從事的行業，以農業為主、陶瓷業為輔。二戰後，陶瓷業漸能與農業分庭抗禮；近1、20年間陶瓷業已取代農業成為當地標誌，以盛產各類陶器聞名。

約兩百餘年前，當時鶯歌為全台灣最大的陶瓷藝品輸出地，鶯的陶瓷藝品，聞名全球，鶯歌鎮成為不折不扣的台灣景德鎮。

陶瓷相關產業工廠，以及店家，曾經超過千餘家、大小商店近2,300家，其中工廠有80%以上為陶瓷製造業，所生產的產品，有屬於建築用的琉璃瓦、地磚、壁磚、衛浴設備等，也有裝飾或日常用品的藝術花瓶、仿古花瓶，茶壺、家庭器皿、兒童玩具、裝飾品，以及工業用的精密陶瓷等。近年為了發展觀光，屬於當代創作的藝術陶瓷，更吸引許多藝術工作者進駐。

新北美術館是藝文火車頭

目前鶯歌已有建築才子簡學義設計的「新北市立鶯歌陶瓷博物館」，在台灣獨一無二，尤其希望打造以陶瓷為主題的陶瓷公園，也是國內首座。

在時間的飛逝中，老陶瓷人逐漸凋零，許多窯場任其荒廢，斷瓦殘垣中，流露著社會轉型的無情。

不過，隨著新北美術館主體建築的完成，前台北市文化局長劉維公，化身為地方創生的引路人，積極奔走在鶯歌巷弄之間，叩接陶瓷老鎮的新機會。

一項取名為「藝熠新北」的線上直播，一方面由藝術界資深館長賴香伶，以「想像未來美術館」，安排各地傑出藝術人，推荐國際成功美術館案例，希望在學人經驗智慧中，找到新北美術館自己的定位與方向；同時，劉維公則覓尋已經在鶯歌埋鍋造飯的地方創生案例，廣作推廣，希望吸引更多逐夢人，一起到鶯歌，翻轉舊城鎮。

劉維公不改留德博士、社會系教授的口吻，面對鶯歌的老舊，不管是老房子、老物件，強調倡議的概念是，珍惜過去的集體記憶，懷舊空間與懷舊文化，是鶯歌的無價之寶，值得發揚光大。

劉維公積極踩踏，耐心蹲點，彷彿在巷弄中，尋找有如螢火蟲亮光的小星星，希望串接成熠熠星光。「夥房」是出色案例，很符合劉維公眼中的「藝熠新北」。

土角厝曾是陶瓷風華勝地

鶯歌百年陶瓷工廠重生，藝術家創生成工作坊，成為產業後輩的夢幻出路。鶯歌區公所視導林雪香，就有切身的經歷，沒想到，簡單的一份孝思，卻引來滿滿的有機發展。

鶯歌的中正二路，早在日治時期，就是陶瓷聚集地，當時大都是做水缸、花盆等生活用陶，許多製陶師都聚集在土角厝內，一房一廠，漸漸變成陶瓷聚落。

林雪香的祖父母，是在1950年代，頂下製陶工廠，取名「全成陶器工廠」。歷經近半個世紀，該產業提供了她們一家溫飽，以及出外求學的種種開銷。怎奈大環境改變，工廠遷移、建築逐漸荒廢，1996年被迫停業。

縱使是土角厝，外觀不起眼，但卻是從日治時期就存在的百年陶器聚落，她的童年記憶，都圍繞在工廠周邊，家人就住在土角厝的起居室內，從耳濡目染下，她們都迷上做陶。

土角厝的廠房崩壞，庭園也跟著荒廢，不忍見祖父母的事業發跡所，淪為荒煙漫草之境。於是她與夫婿商量，動起整建家園的心念。

林雪香說，整建工作，非常吃力不討好，從土角厝磚瓦拆卸到重砌，足足花費3年時間，逐步還原工廠場景，打造成全成古窯坊，她也收集了50年代的各種老物，擺回古宅陶埕，還原童年對古宅的印象。林雪香不但希望古宅重生，同時也為鶯歌走上藝術創作園區，略盡綿薄之力。

孝心引路修復重生夢再起

夥房，是幢有了年紀的土角厝，位於新北市鶯歌區中正二路上，屋前是大馬路，屋後緊鄰鐵路，無數班火車，每天呼嘯而過，經過時，屋內轟轟作響，很有感覺。屋內主人，習以為常，但初到訪客人，會很興奮，倚欄欣賞不同年代與式樣的火車，彷彿訴說著他們對推動現代文明的歷歷貢獻。

早在日治時，中正二路已是陶瓷聚落，當時一房一廠，廠內有大型瓦斯窯，製作水缸、陶罐等生活用品，廠與房之間有小小院子，作為戶外工作場地。幾經易手，1996年停業後，荒廢多時。廠房後代心生不忍，著手修復，並邀請陶藝家進駐。

斜槓人生 六君子一起來

夥房，就是屋主覓尋中的理想對象，一群有夢的陶藝家群。他們成員有6，分別是楊慶林、歐長坤與黎佑蓮夫妻檔、江坤起、鍾承恩與黃茂松。共同的特色是，會生活，樂於分享，所以，一進夥房，各司其職，展露身手，把空間打造得古意十足，又有當代極簡品味，讓人留連忘返。

楊慶林，本身陶藝科班，但到了工地現場，發現學校所學與現實，落差很大。畢業迄今，他已蓋過4座柴窯，為什麼是柴窯，因為土加火，製程簡單，同時他也喜歡水墨創作，夥房大大小小作品，都出自他的創意。成立工作室後，也把工作室當作分享創作的地方，越來越能靠創作，和別人交朋友。

歐長坤畢業於台藝大（前身台藝專），擅長陶藝創作，喜歡作茶碗，玩花藝寫書法，長達30年。黎佑蓮也對花器、花藝，專精，先先生歐長坤一樣，喜歡做茶碗，展現他們的創思。

江坤起對於金屬工藝，頗為獨到，加上陶作，打造出懷古雅緻的文人氣息。值得一提的是，江坤起的金屬工藝，並非不銹鋼，而是利用作舊的原理，在作品中展現時間因素。花器陶作植栽，他同時並進，喜歡到山上找植物，帶下山，種植在特殊造型的容器，耐心地等待2年、3年後的花團錦簇。

鍾承恩的茶具、茶道，功夫一流，他喜歡用鐵壺燒水，說是淨化效果，燒出一屋子的茶香，身為茶道老師，精挑細選各種茶具，呈現不同的味覺與口感。鍾承恩同時也是啤酒精釀師，他常拿出自己釀出啤酒，請人試喝，多才多藝之外，非常懂得過生活。

黃茂松愛陶作，加入夥房，而他的廚藝很好，陶作之外，他力推有機空間的經營，也許是陶藝教室、廚藝美食品賞會，抑或親子體驗營，可以順著一群人自己當下的想法，自由自在。

喜歡拙樸，不做作、極簡新美學

喜歡拙樸，不做作，是夥房的基本信仰，他們認為，創作、物件，應有他們應該保留它原有的樣貌，過多的琢磨，反而容易失去原本的個性與特性。

這樣的一群人，在鶯歌鐵道旁的新藝術空間，享受舊詞新說，他們非常會過生活，也吸引一批又一批的更多人，一起過好生活。在理念上，收集舊物件，是對生活的一種迷戀，舉凡，舊桌子，破椅子，缺腳斷臂的，都可以在巧手下，展現化腐朽為神奇的力道。位於桃園大溪的木藝博物館，或一些古厝老宅，常有舊東西，或者廢棄物，就通知他們。彷彿一批批天上掉下來禮物，興奮之餘，把東西成批成批載回來，再集思廣義，共同創作，最後成為優美的展台或空間。

磚窯廠常會有燒過火的火頭磚，用來妝點門面，成為百搭，非常有趣。鐵架、胚體、小廢墟，灰塵，都讓人很有Fu，是歷史成就感，設立可坐的長桌，都是來自廢木料，廢棄物回收再利用，成為現代新環境尖兵。

瓦斯窯，歷經滄桑，已經老邁不堪，屋主原急著淸除掉，他們千拜託萬拜託，才把舊東西留住。屋主問他們，舊窯老早不能用，留下來做什麼？他回答說，留下來說故事，說鶯歌的在地特殊故事，是鶯歌獨一無二的產業文化故事，夥房，就是要耍弄文化，賣文化。

說故事、賣文化、志同道合樂趣多

其實去（2021）年5月，夥房才正式運作。取名夥房，即夥伴，專長，有專長的夥伴，建立共好的斜槓人生。為了藝術創作，同時廣結善緣，希望找到一群志同道合，又有才氣的朋友，共享生活。

目前夥房，有三小區，一是瓦斯窯變成茶室，茶席成為熱門區域。二是教學空間，都是舊木料所構築起來的。說到舊木料，除了便宜的好處之外，每一件舊物件的釘鑿都有痕跡，非常值得推敲，保留後加工作成展示架，又是另一個生命的開始，意義不凡。只要用心經營，稍加一點花藝與作品，光影投射，美不勝收。第三是鐵道寓藝，鐵道旁形成的有機空間，通透明亮，當轟隆隆的火車聲響起，流露出濃濃的鶯歌風情味。對美追求的感動，無奇不有，讓更多人喜歡。

雖是老屋，修復得宜，原有瓦斯窯也保留下來，各才子善用各自專長，在土角屋中化腐朽為神奇，讓外表不起眼的老屋，處處有驚奇，從室內設計、擺設、物件，都讓人嘖嘖稱奇。

到夥房，不純然是要上陶藝課，有些是慕廚師之名而來，私廚預約，陶藝教學，場地出租，甚至策展佈置，完全自由選擇。在那裡，可以是陶藝教室，從手揑製作，到火燒，有炕、有火爐，又可以用餐，體驗生活，享受老屋的風情與美學，淋漓盡致。

我們一群人，到了夥房，先來一段庭前的震撼體驗，千度火紅的杯皿，讓我們拿著長夾夾出，放入桶中，再灑下木屑，協助冷卻。進入屋，柴燒鐵壺，讓我們用長把木勺取茶汁，盛入陶碗，陶碗粗獷斑泊，茶汁鮮美甘醇，口頰留香。

老桌老櫃，在現代花藝與藝術作品烘托下，古樸典雅、趣味橫生。烤地瓜、五色香腸，村姑老嫗特製酸菜，配合豬大骨肉片，加上新竹米粉，老味十足。生菜沙拉，也是在地生蔬，精心調配醬汁，清爽口感，讓人回味無窮。

在夥房，我們聽故事，啖美食、賞陶作、體驗創意人生。幸福，成為不可言說的秘密！

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：作者提供。

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