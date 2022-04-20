中和2歲男童染疫死亡事件簿

新北市2歲男童感染新冠肺炎搶救後不治，家長因未接獲衛生單位通知不敢出門，引起討論。中央流行疫情指揮中心19日深夜發出最新公告，不論確診個案或同住的居家隔離者，只要生命危及都可透過防疫計程車、親友接送、步行或自駕前往醫院，可謂是「2歲男童條款」。

新北2歲男童的父親13日確診，男童母親隔天查詢發現兒女確診，但未接獲通知不敢出門，14日下午撥打1922及衛生局反映無果，直到晚間7時30分才經救護車送到醫院搶救，引起討論(附圖：中和2歲男童染疫死亡事件簿)。指揮中心昨天深夜表示，「居家照護確診個案」若需要緊急就醫，可先以救護車為主，或地方政府衛生局規劃或指示的防疫計程車、同住親友接送或自行前往（如步行、自行駕/騎車）等方式為輔。

另外，「居家隔離（同住之未確診者）」若需緊急就醫，同樣以救護車為原則，或地方政府衛生局規劃或指示的防疫計程車、親友接送或自行前往（如步行、自行駕/騎車）等方式為輔；要到醫院或加強版集檢所、防疫旅館收治，則以防疫車隊為原則、地方政府衛生局規劃或指示，由親友接送或自行前往（如步行、自行駕/騎車）等方式為輔。