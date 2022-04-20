半導體載具廠家登(3680)公告，擬將孫公司家登投資持有、從事汽車貿易買賣業務的「蘇州市吳江新創汽車貿易公司（簡稱吳江新創）全數股權，出售給嘉興市豐苗商貿公司及蘇州誠豐商貿公司，以持續聚焦核心技術及產品、強化公司競爭力。

家登基於多角化經營策略，2012年透過家登投資併入吳江新創為子公司，盼利用自身模具設計開發能力切入汽車零組件市場，與中國大陸當地汽車品牌合作研發新車種零組件，盼以高品質與低成本競爭優勢，成為中國大陸汽車產業供應鏈之一。

吳江新創為汽車特許經營4S（銷售、服務、配件、諮詢）店，以銷售及維修汽車為主要業務，近2年營運受新冠疫情影響而轉虧。據家登財報揭露，吳江新創2021年合併營收4.85億元、年減17.98％，稅後虧損0.21億元、虧損年增達73.32％。

為持續聚焦核心技術及產品，強化公司競爭力，家登公告擬由家登投資出售吳江新創所有股權，其中60％給嘉興市豐苗商貿公司、40％給蘇州誠豐商貿公司。三方19日已簽訂合約，待審計委員會審議、董事會討論通過並完成股份交割後，將喪失對吳江新創控制力。

家登表示，此交易總金額暫訂為人民幣4665萬元（約新台幣2.14億元），尚須扣除公司同意比例負擔的中國大陸主管機關核定股權轉讓過程「額外支出土地變更及其他稅費」，最終交易金額將於當地主管機關核定後補充公告，預估處分損益亦須經會計師查核後認定。

家登補充說明，中國大陸主管機關對此次股權轉讓過程的「額外支出土地變更及其他稅費」，若核定低於人民幣800萬元，由買方負擔50％、家登負擔50％。若超過人民幣800萬元時，則由買賣方另行協商各自負擔稅額，若協商不成則任一方均可解除股權轉讓協議。