金管會3月公布「證券期貨業永續發展轉型執行策略」，以協助證券期貨業順利轉型，為使業業者了解相關措施推動內容，已請證交所、櫃買中心、期交所及證券期貨業三大公會舉辦宣導座談會，首場將由證交所針對董監事及高階主管，於5月中率先開跑。

證期局副局長高晶萍表示，三大公會將針對證券期貨業董事、監察人、高階主管及從業人員舉辦宣導座談會，議題內容包括執行策略相關具體措施、國際發展趨勢及監理重要規範、公司治理、永續發展、資安防護等。

其中，證交所已率先安排於5月中對董監事及高階主管舉辦宣導座談會，以利公司高層瞭解政策目標及方向。櫃買中心、期交所及證券期貨三業公會亦已規畫於6～10月間接續舉辦，分批分眾向業界說明執行策略相關內容。

金管會表示，相關宣導座談會場次、地點，可於證交所等各周邊單位及證券期貨三業公會網站查詢。同時已責成相關單位分別設立諮詢窗口，以提供業者最新資訊及必要協助，業者若對此執行策略有任何疑問，可向相關單位洽詢。