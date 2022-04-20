中國大陸去年整肅補教業，使當地知名補教機構瑞思教育營運出現困難，市場傳出數家國銀「踩雷」。對此，金管會證實瑞思教育去年8月對3家國銀參與的聯貸案發生違約，銀行團對此展開債務協商和訴訟等債權保全措施，已於去年12月達成和解，有追回部分債權。

銀行局副局長林志吉表示，3家國銀先前與瑞思教育有授信關係，為參與中信銀擔任主辦的聯貸案，由國內分行及國際金融業務分行（OBU）承作，聯貸案金額達6500萬美元，且僅有保證人、無動產或不動產擔保。另有一筆1500萬美元的循環動用額度，但並未動用。

林志吉指出，瑞思教育去年8月發生違約，聯貸案主辦行及管理行對此陸續展開債務協商程序，去年11月決定發出加速到期及執行通知，並向金管會通報重大偶發事件，陸續增提備抵呆帳、打銷備呆並採取抵銷借款人存款、啟動相關訴訟程序等債權保全措施。

林志吉表示，聯貸銀行團去年12月和瑞思教育達成和解，目前已無債權債務關係。雖然和解不代表有全數還款，意味聯貸案參貸行仍有損失，但損失金額並沒有外傳的逾5000萬美元那麼多。其中，主辦的中信銀已於去年全數提列相關呆帳。