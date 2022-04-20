律師李怡貞分享，國外一名專門處理離婚案件的律師，列出消防員、警察、軍人、外科醫生與飛行等5職業的男人不能嫁。而這幾個行業的共通點就是作息與排班不正常，不過，另一半是這幾個行業的人，還是有許多家庭美滿的案例，反而她覺得律師才不宜嫁娶，至於原因為何，只有親身體驗過才懂。

李怡貞昨在臉書上分享，看到一篇文章中寫到，他國一位專門處理離婚的律師根據執業經驗，列出從事五個職業的男人不能嫁，建議女性結婚的時候，最好可以避免另外一半是消防員、警察、軍人、外科醫生與飛行員等「高度自戀傾向」的職業。

李怡貞表示，這多少有點以偏概全，其實這五種職業也有許多家庭幸福美滿的例子，前提是他們回到家裡以後，其實就是完全脫掉職業的外衣以及身分，不過，這五種職業的共同點就是作息排班都不正常、上班時間不固定，所以大多家庭生活只能靠太太獨立精神支撐，但只要老公回到家就全力支持太太，該給的錢不手軟，該洗的屎屁自主洗，總還是會有個美滿的生活。

李怡貞指出，若真的要說不能嫁或娶的職業，以她個人與配偶的經驗來說，應該就是律師吧？至於為什麼呢？她就不多說了，這種事情自己去嫁或娶了，才能夠體會。

貼文引起網友熱議，「超認同，尤其消防員最不能嫁，因為勤務關係根本無法照看家庭，只是有個合法砲友及室友吧」、「真的，我的另一半就是那五種職業之一」、「軍人太太也是」。不過，也有網友吐槽說，說得好像其他職業的男人多有責任感、又願意幫忙家務，終究還是看人啦！