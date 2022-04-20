指揮中心昨(19日)公布新增1626名本土個案，符合啟動居家照護的時機，指揮官陳時中宣布，全國各縣市必須在1周內啟動居家照護。對此有網友認為，「中央放毒，地方手忙腳亂，人民自求多福」、「改來改去亂七八糟，擾民傷財後說這是為了救經濟？你沒健康的身體是賺個鳥」。

疫情指揮中心日前公布居家照護指引，允許65歲以下，未懷孕、洗腎的輕症、無症狀個案在家隔離。因應居家照護用藥需求，全台共有1800多家加入送藥到府行列。

對於居家照護措施上路後，有不少網友在《Yahoo新聞》相關報導底下留言討論，有將近百則留言，有人說「要全國啟動居家照護，最重要的是趕快建立萬一病況突然加重，要如何緊急送醫的SOP，否則新北幼童事件會不斷發生」、「居家隔離如發生輕症轉重症，打1922不能及時送醫，誰要負責任，要去選舉的指揮官開始甩鍋嗎？」「沒那麼多人力啦，電話準備打爆」、「一下子要共存，一下子要居家照顧，到底有沒有準備好，亂七八糟，沒有準備好就不要學人家共存」、「量能不足啦」。

另外，根據《中國時報》今(20日)報導，最早啟動居家照護的新北市，目前共有1468名居家照護病患、居家隔離1萬6180人，未來人數還會往上衝，新北市長侯友宜表示，文書作業、系統當機，甚至快篩試劑緩不濟急地補充，都造成執行居家隔離的困擾，建議中央調整步伐簡化流程，聽取基層聲音，才能與大家並肩作戰，也能讓民眾感受到政府是有能力、可以做好的。