本土疫情連續5天破千，有網友不解求問，之前本土個位數，政府要求餐廳要擺放隔板、規定梅花座，如今疫情比當時嚴重，為什麼現在卻沒有相關措施？貼文引起眾人狂酸「隔板早就沒用了。」

一名網友在PTT上發文表示，之前本土個位數，餐廳要放隔板、採梅花座，隔板一度賣到缺貨，現在疫情比當時嚴重百倍，為什麼在餐廳還可以吃飯聊天喝酒、沒有隔板梅花座，桌跟桌之間也沒有保持1.5公尺的社交距離？直言「這樣是不是證明當時隔板是很蠢的政策？」

貼文引起討論，大家紛紛回應「Omicron傳染力那麼強，隔板早就沒用了」、「當初的隔板其實也沒用啊，心理作用而已」、「當時的病毒跟現在病毒同樣嗎？」、「隔板超噁，一堆口水和食物殘渣黏在上面」。

香港大學醫學院長梁卓偉指出，研究顯示Omicron經空氣傳播，並非經飛沫傳播，餐廳使用隔板反而令空氣更難流通。他直指，這類膠板是「心理作用多於一切」，建議以1.5米社交距離代替，讓顧客坐得更疏散，以增加空氣流通。