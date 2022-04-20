2020年開記者會宣告破產並負巨債2.4億的藝人澎恰恰，事後承諾不會逃避，盼各方債權人多給點時間與空間，並找了台商金主好友林秉文擔任債務協商人，不料日前被報導2.4億債務變成3.2億，負債突暴增8000萬，事後澎恰恰出面澄清是口語表達上的誤會，但仍遭酸民攻擊，深夜(4/20)澎恰恰無奈發文，要求媒體下架不實報導，否則提告，甚至槓上酸民：「您要怎麼寫就悉聽尊便」。

澎恰恰公開負債消息後，非常努力賺錢，能做的嘗試都做，一度忙到健康亮紅燈，而幫助他協調債務的林秉文，日前受訪坦言不只一次有債主跑到他工作的地方討債，林先幫他還掉利息部分希望能減輕壓力，不料報導卻寫澎恰恰增加8000萬債務，事後澎恰恰發文澄清，應是口語表達誤會，「原話是2.4億的債務，有1.6億加入協商，8000萬沒加入，造成各方解讀上的出入，也甚表遺憾」，他仍是一如往常地努力工作，盼負債一事早日落幕。

即使已經澄清，但此事輿論仍延燒，讓澎恰恰於今天凌晨(4/20)再度於臉書發文，喊話：「8000萬，各位媒體可以下架了吧？我已經聲明過了！是子虛烏有的事，追殺！不停追殺！是不出人命不罷休？」。

澎恰恰無奈嗆聲：「債務架構，您懂個屁！」，表示因這件事人云亦云，他不斷被撻伐，而他為了還債所做的努力從沒停下腳步，因此深感困擾，只能對媒體祭出要求，今天(4/20)下午6點前下架，否則對不實報導保留法律追訴權，也回應酸民：「您要怎麼寫就悉聽尊便」。