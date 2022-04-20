俄烏戰爭持續近2個月，引發全球關注。中華經濟研究院副院長王健全表示，美國本盤算藉戰爭拖垮俄羅斯國力，但隨戰事久拖，美國經濟也被拖累，總統拜登的聲望也持續下跌。若戰事持續超過6月，將會讓拜登政府期中選舉告急，為民主黨選情考量，美國應會改變戰略，出手讓戰爭早日停歇。

王健全19日接受香港媒體《中評社》訪問表示，俄羅斯的經濟支撐強度，或許是美國沒有估算到的，這場戰爭對美國並非「百利而無一害」，畢竟民主國家選舉與失業率、通膨率相繫。美國通膨率飆高，人民才不管拜登政府外交成果如何，故若拜登政府不想年底期中選舉搞砸，應會審慎評估出手調停俄烏戰爭。

王健全分析，俄烏戰爭本就是一場「代理人戰爭」，烏克蘭背後是美國在撐腰，目的是削弱俄羅斯。美國當然希望這場戰爭打得愈久愈好，因為這樣就能癱瘓俄羅斯，不僅會讓美國有對付中國的利基，又能趁勢伸手進北約與歐盟。

從目前局勢來看，王健全認為，俄烏戰爭短期內無法落幕，因出面調停的國家都不夠分量，例如以色列、土耳其等國的代表性都不足，中國、印度等大國則不願表態，烏克蘭總統澤倫斯基的態度也不打算輕易認輸。然而美國的通膨率已創下新高點，CPI高達8.0%，已達忍耐極限，美國年底又要期中選舉，財政表現讓拜登支持度持續下滑，一旦戰爭拖過6月，為了搶救民主黨選情，美國勢必調整戰略，想辦法讓戰事早日停歇。