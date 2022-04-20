新北2歲確診重症童，經6天搶救後仍在19日凌晨病逝，但屍骨未寒之際，政客卻已開始責任，讓媒體人黃揚明忍不住說「小弟弟的犧牲，喚不回人性的善良面」，怒轟「在這種時刻，只想著政治利益，你還算是個人嗎？」

黃揚明昨（19）日深夜在臉書表示，新北確診重症童病逝後，其隔離治療中的父母經通融得以在病房外看了他最後一面，但仍無法參與火化親自送小弟弟最後一程，也沒人知道這位沒機會長大的小弟弟叫什麼名字。

黃揚明指出，他無意責難第一線防疫人員，但認為SOP是死的，「當有人命因遵守SOP而犧牲，這SOP絕對有必要檢討」，並說難以想像這對父母即使病情康復後，未來仍會不斷地自責，怨恨這段悲劇的發生過程。

除此之外，黃揚明表示，在小弟弟屍骨未寒之際，政客卻已開始彼此推卸責任、互相控訴、帶風向，感嘆說「林小弟弟的犧牲，喚不回人性的善良面」，怒罵「政壇的朋友，請各位有點人性好嗎？在這種時刻，只想著政治利益，你還算是個人嗎？」

黃揚明說，雖然指揮中心公布的重症率僅0.03％，「但對悲劇降臨的家庭，悲痛的程度絕對是100％」，希望小弟弟在天之靈能脫苦得樂。