一名台中林姓男子，見到與表弟、表弟的13歲女友A少女，以及同學B少女一起離家出走，於是邀約3人到台中遊玩，事後並住在林男的友人住處，但林男深夜見表弟和女友在一旁愛撫嘿咻，竟一時獸性大發，直接硬上也睡在一旁的B少女。林男事後遭少女父母提告，卻辯稱是兩人你情我願，但A少女卻像官表示，林男曾戴保險套要性侵她同學，「但後來軟掉了」。一審林男遭判7年2月徒刑，不服上訴後，仍維持原判。

根據判決書，一名國中少年與同為國中同學的A女友以及B少女自屏東離家出走，先一起在高雄市區遊玩後又與林姓表哥會合，搭乘火車前往臺中市，一起居住在林男祖母家。

事後4人又前往一名林男的友人住處，但睡覺時，發現表弟與小女友在一旁愛撫嘿咻，自己竟凍抹條，不顧表弟在一旁，竟強行性侵表弟女友的同學B少女，事後少女回到住處告知父母，一怒下向林男提告。

林男坦承對少女進行指侵，但辯稱與B少女是你情我願。但A少女卻控訴，看到林男脫掉B少女的褲子，B有不斷反抗還拉著自己的褲子，過程中也將林男推開，但林男仍強行對她指侵，但林男起來戴保險套時，卻因為「不舉」軟掉，B少女就躲進廁所。

台中地院法官認定，林男行為已構成強制性交罪，由於被害人未滿14歲，一審將林男重刑7年2月徒刑，林男提起上訴。

二審法官認定，林男為逞私欲，對未滿14歲之少女強制性交，侵害少女性自主決定權，並造成身心受創，事後仍否認犯行之犯後態度。原判決並無不當，上訴並無理由，應予駁回。