漢翔(2634)第一季營收達57.68億元，年增24％，今年航太產業復甦、民用航機製造商交機數量成長，加上高教機2022年交機8架，再生能源業務也可望帶來挹注，漢翔董事長胡開宏指出，面對前兩年疫情衝擊航空旅遊業，去年能繳出稅後淨利5.58億元，年成長超過4成，每股盈餘0.59元，已經相當滿意，今年漢翔將持續努力，整體營運有望大幅提升。

2021年受到波音737停飛影響，民用航空發動機業務受到嚴重影響，漢翔積極調整腳步，拉高軍用機業務佔比，在國機國造的使命下，高教機勇鷹號逐步進入量產，今年預計交機8架，2023年提升到17架，開始進入交機高峰，一年營收可貢獻100億元左右。另外，F16維修中心2021年底開始營運，都將帶來不少營收。胡開宏表示，漢翔也積極爭取中科院訂單，包括外界估計預算達350億元的初級教練機，讓未來幾年漢翔在軍機業務上，營收不斷提升。

2021年開始，胡開宏看準碳排放業務的商機，積極切入再生能源，尤其在儲能系統方面，漢翔設置5MW（百萬瓦）的儲能系統，2021年底啟用後，回收效益佳，今年將再設置2座5MW的儲能系統，提高收益。

此外，漢翔聯手奇異標下通霄廠的燃氣渦輪發電機組，整體標案逾70億元，漢翔在系統整合部分可分得近4成約26億元金額。胡開宏表示，台電陸續籌建奇異燃氣發電機組，時程短、挑戰性高，整體規模可望成為亞洲之最，之後衍生的維修商機也相當可觀，雙方將進一步籌設「燃氣渦輪機台灣維修中心」。而商用發電機的技術維修層次，不如航空發電機的高困難度，因此燃氣渦輪發電機組未來維修業務勢必在地化，將為漢翔衍生另一個營收動能。