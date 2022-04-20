母親節孝親商機湧現，台灣線上零售業龍頭富邦媒(8454)旗下momo購物網即日起至4月30日推出《寵愛母親節搶先購》，隨著4月下旬將進入禮品購買高峰期，momo預估業績較去年同期可成長5成。

母親節即將到來，富邦媒旗下momo購物網觀察，站上專櫃彩妝保養品買氣湧現，自4月初至今業績成長已衝破40%，為進一步搶攻孝親商機，即日起至4月30日，momo率先推出《寵愛母親節搶先購》，精選SK-II、蘭蔻、雅詩蘭黛、倩碧、碧兒泉等60大專櫃品牌全面下殺45折起，隨著4月下旬將進入禮品購買高峰期，momo預估業績較去年同期可成長5成。

momo旗下通路包含購物網、摩天商城、電視購物及型錄，111年3月合併營收約為75.3億元，年增23.3%，再寫歷年同月新高，累計1至3月合併營收達229.4億元，年增24.9%，創下單季歷史次高。

momo自2018年起即積極投入南台灣物流網絡的布建，至今已有8座倉儲遍布雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市，為提升南台灣物流服務的效能，擴展快速到貨的服務區域，位於台南新市區momo「南區儲配運輸物流中心」於日前舉行上梁典禮，由經濟部督導的BOO大型物流中心自有營運興建案，總投資金額約為新台幣30億元，建置樓地板面積約達24,600坪，樓層規畫為地下一層樓、地上六層樓，每日吞吐量可達16萬件，預估可容納340萬件商品存量，「南區儲配運輸物流中心」上樑儀式，象徵momo於南台灣最大物流中心主要工程順利完成，待2023年完工加入營運陣容，可望加速驅動南台灣最後一哩路的配送服務，壯大momo全台短鏈布局藍圖。