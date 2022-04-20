高雄市苓雅區建國一路上的聖功醫院今（20日）發生火災，據了解，起火點位於3樓護理之家，警消到場時，院方已緊急疏散該層樓30名病患，火勢約於15分鐘內撲滅，幸無人傷亡。

消防局於20日清晨5時44分獲報，稱聖功醫院發生火災，隨即派出19車43人前往救火，到場後發現起火點為3樓護理之家的庫房室，房內的棉被與床單因不明原因起火燃燒，現場竄出濃煙。

醫院方也緊急疏散30名病患，其中16名為氣切長期臥病在床之患者，火勢約於15分鐘內撲滅，並無人員傷亡與受困，詳細起火原因仍待進一步釐清。