中共解放軍運-20運輸機滿載軍事裝備，抵達塞爾維亞。（觀察者網）

英美等西方國家一面向科索沃地區提供武器武裝的同時，不滿塞爾維亞購買中國常規軍事物資。觀察者網引述俄新社18日報導，塞爾維亞總統武契奇近日在電視節目上直斥西方多國的虛偽雙標本性，並邀請本國民眾於4月底觀看閱兵式，欣賞這套「最現代化的防空系統」。屆時，中國FK-3防空導彈系統將與俄羅斯鎧甲-S1防空導彈系統組合使用。

武契奇表示，「西方國家向世界各地提供武器，我們購買防禦性裝備卻被他們貶低『這是過時的中國貨』，但事實上這些裝備不僅不過時，還非常有效。」

★武契奇：「西方貶低中國裝備過時，但我們認為非常有效」

科索沃是原南聯盟塞爾維亞共和國的自治省，1999年6月科索沃戰爭結束後由聯合國托管。2008年2月，科索沃單方面宣佈獨立，但塞爾維亞始終堅持其對科索沃的主權，而英美等一些西方國家則表態承認「科索沃獨立」。

日前有媒體報導稱，英國向科索沃交付了NLAW反坦克導彈，該武器與目前烏克蘭軍隊攻打俄軍時使用的是同款，對坦克和裝甲車能構成較大威脅。此舉據稱是按照英國首相強森和科索沃「總理」阿爾賓·庫爾蒂（Albin Kurti）於2月下旬達成的協議進行的。

消息人士透露，英國目前已經交付了50枚導彈，預計另有20枚即將送達，此外英方還計畫培訓科索沃人員使用這些系統。

16日，科索沃「國防部長」阿曼德·梅哈吉（Armend Mehaj）表示，科索沃安全部隊（KSF）「已經並且正在獲得最先進的武器和裝備」。此前，科索沃「總理」阿爾賓·庫爾蒂在3月初要求加入北約，理由是擔心本次俄烏衝突會擴大到西巴爾幹地區。

對此，塞爾維亞內政部長亞歷山大·武林17日向塞爾維亞電視台PINK TV節目表達了擔憂與不滿，其表示英國向科索沃提供NLAW反坦克導彈是對塞爾維亞採取的不友好步驟，「你不能一邊武裝『恐怖分子』，一邊希望和平。」

塞爾維亞總統武契奇在電視節目上談論此事時也氣憤難耐。17日，他接受PINK TV節目訪問時表示，「英國不僅為科索沃提供了武器，而且提供的此類型危險武器已經在烏克蘭得到證明，所以我們收到了信號……而英國並不是第一個用危險導彈武裝他們的國家，美國也在武裝他們，提供了裝甲車，土耳其則訓練了他們未來的飛行員。」

★科索沃與塞爾維亞關係 武契奇批西方國家立場虛偽

武契奇指出，這一消息突顯了西方在科索沃及其與塞爾維亞關係問題上的虛偽立場，尤其是在武器採購方面。他表示，西方國家正在為科索沃做好準備，以便讓科索沃可以全面部署武裝部隊。

根據1999年聯合國安理會第1244號決議，科索沃不允許擁有軍隊，科索沃和梅托希亞地區只能存在一支軍事力量——KFOR（以北約為主的科索沃多國維和部隊）。

然而實際上科索沃卻在西方的支持下組建了自己的軍隊，武契奇反問道：「因此，我今天提出的問題很簡單：聯合國安理會第1244號決議是否仍然有效？還是說科索沃宣佈獨立之後就無效了，看起來的確如此。」

報導稱，武契奇認為，和此前西方國家因塞爾維亞接收中國FK-3防空導彈的發難相比，英美等國向科索沃「違規」提供武器的舉動，將一些西方國家虛偽、雙標的本性展露無遺。

據觀察者網此前報導，德國注意到塞爾維亞接收中國軍備的消息後，向塞方發出威脅稱，如果塞爾維亞想成為歐盟成員，其外交政策就應該與歐盟保持一致。塞爾維亞2009年12月向歐盟遞交其候選國資格申請，2012年成為歐盟候選國。如果預定計畫開展順利，塞爾維亞或將於2025年正式加入歐盟。

美聯社隨即也發文，聲稱此舉是中國解放軍在「歐洲進行的武力展示」，中國武器「會加劇塞爾維亞和科索沃的緊張局勢」，還稱西方國家擔心在烏克蘭衝突期間，巴爾幹地區的武器運輸可能會威脅到該地區「脆弱的和平」。

★武契奇：塞國寧願當軍事孤狼 也不願成為北約那樣「無恥且毫無道德的鬣狗」

對此，武契奇當時（13日）堅決表態稱，塞爾維亞是合法、正當、完全合規且透明地從中國購買了FK-3防空導彈防禦性系統，並以此為契機告訴全世界「塞爾維亞是中國和俄羅斯的盟友」。

他還表示，塞爾維亞是一個軍事中立國家，寧願成為「孤狼」，也不願成為像北約那樣「無恥且毫無道德的鬣狗」；塞爾維亞是一個自己保護自己，而不是尋求北約庇護的國家，並對此深感自豪。

在17日的電視節目訪談上，武契奇也再度強調，有關接收中國FK-3防空導彈系統一事，塞爾維亞已經及時告知西方夥伴，而且這款武器並不在西方制裁名單上，一切爭議都是某些西方國家的雙標作祟。

武契奇說：「從法律角度來看，我們面臨著來自四面八方的病態虛偽。我可以自豪地說，塞爾維亞遵守國際準則和道德。至於武器——你們想玩這個遊戲嗎？西方國家做的唯一一件事就是滿世界供應武器。而當我們購買一些防禦性裝備，卻被他們貶低『這是已經過時的中國貨』。但後來我們意識到，中國軍備不僅沒有過時，相反還非常有效。」

節目上，武契奇還邀請塞爾維亞民眾觀看當地時間4月30日在貝爾格萊德附近的巴塔尼察軍用機場舉行的閱兵式，看看這套「最現代化的防空系統」，其表示閱兵式上中國FK-3防空導彈系統將與俄羅斯鎧甲-S1防空導彈系統組合使用。