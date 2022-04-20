小編今天（20日）精選5件不可不知的國內外財經大事。本土資金持續發功，投信4月對台股操作延續「買多賣少」策略，19日買超8.6億元，期間僅有一天小幅調節，波段加碼逾176億元，推升今年以來投信增持台股規模已突破千億元大關，創下歷年次高紀錄，其中，長榮航、中信金、聯發科等15檔，皆有投信買盤強力卡位。國泰投信董事長張錫指出，台股最壞的狀況已過去，第二季是找買點的絕佳時機。

【1】投信成買超王 4月抱緊股出列

投信4月以來買超台股176.39億元，可望連5個月加碼，今年來買超已來到1,124.26億元，全年有機會突破2007年的1,553.78億元新高。進一步統計，4月來獲投信連買，且期間加碼銀彈逾5億元的個股共有：長榮航、中信金、聯發科、元晶、元太、華航、華通、華新、台肥、信驊、長榮、慧洋-KY、神準、嘉澤、瑞昱等15檔。

【2】張錫：台股最壞已過快進場

台股4月以來震盪修正，萬七關卡失而復得、得而復失，投資人心情也跟著上沖下洗。國泰投信董事長張錫19日指出，通膨、升息、俄烏戰爭、疫情等利空齊發，「台股最壞的狀況已過去，第二季是找買點的絕佳時機」，台股有三大機會點：本益比不到13倍、高殖利率有下檔保護吸睛、台灣企業體質強韌與獲利強，可望支撐台股第二季行情看旺。

【3】唐山再封控 衝擊鋼鐵生產

大陸鋼鐵重鎮河北省唐山市疫情復燃，在解封一周後，18日、19日兩天內當地又有17個地區再度實施封控管理措施。唐山是全球鋼鐵產量最大城市，但當地斷斷續續的封城措施，運輸受阻，恐使鋼鐵業者被迫減產。

【4】長三角洲復工概念 13檔春江水暖

大陸因嚴控疫情擴散，導致上海、昆山、蘇州等長三角洲工廠停工，全球供應鏈大亂，所幸大陸官方總動員，陸續公布復工復產白名單，利多消息帶動台積電等13檔復工概念股拚反彈。

【5】確診居家照護 防疫險照賠

防疫險確診者住院保險金，居家照護一樣賠。金管會保險局19日宣布，已經協調產、壽險公會，針對無症狀或輕症確診者在「居家照護」期間，防疫保單的住院日額部分將比照住院，依天數給付保險金，但就不會給付加護病房或負壓隔離病房的加倍保險金。