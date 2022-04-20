詮欣(6205)車用電子布局成果豐碩，除美系電動車大廠每台車連接器出貨大增，近期公司亦拿下另一家美系汽車大廠車用MCU連接器產品，越南車廠連接器及線束訂單亦已到手，隨著各大車廠訂單出貨放量，詮欣今年車用產品營收將較去年倍數成長，與IPC及網通伺服器成為公司今年營運可望逐季成長、全年業績創高推手。

詮欣從2006年啟動轉型布局車用市場，先於2006年到2018年進入Tier 2汽車市場，在消費性影音娛樂系統取得第1家VDA 6.3稽核，之後公司將自己定位為「電動車關鍵零組件主要供應商與Tier1設計夥伴」，於2018年到2021年開始進入Tier 1，正式切入ADAS系統及高頻高速產品的供應鏈，長達15年的努力，共取得6家VDA6.3稽核，亦讓公司在車用連接器及線束訂單進入高成長期。

細數詮欣在手車用連接器訂單，幾乎都是全球知名車廠，除了美系電動車大廠每台車連接器從1顆增加為4顆，預計今年第3季開始從台灣交貨，初期一個月出貨量約1萬顆，第4季可望達單月10萬顆，明年上半年單月出貨20萬顆，下半年再增至單月30萬顆；公司亦陸續拿下美系汽車大廠車用MCU連接器，以及供應歐洲雙B車廠Tier 1廠面板連接器訂單，預計至美國IPO的越南汽車製造商VinFast，公司亦拿到兩顆連接器及兩條線束訂單，隨著車廠客戶增加及出貨品項多樣化，成為公司營運高成長主要動能。

為因應訂單需求，詮欣積極擴充產能，其中汐止廠美系電動車客戶產能今年底前將先擴增一倍，並採逐季到位，明年第2季前會再增一倍；林口新廠則預計2024年完工，公司目標是規劃成為車用連接器的專業廠。

詮欣第1季合併營收4.82億元，年增43.62%，在產品結構優化與適度調整報價下，法人預估，詮欣第1季毛利率將重回30%以上，年增1到2個百分點，獲利也會數倍跳升，每股盈餘可望逾0.9元。