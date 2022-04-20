女星孟耿如與知名主持人黃子佼（佼佼）交往多年，終於在2020年完成登記正式成為夫妻，而即將升格成為父母的他們，經常會透過社群平台與粉絲們分享生活及工作動態。日前，孟耿如翻出爸媽替她從出生保管到現在的幼稚園陶藝作品、成績單以及成長手冊等等，其中還有高中校刊，沒想到內頁竟意外出現男神許漢光，可愛又青澀的模樣立刻引起網友熱烈討論。

黃子佼19日於IG上突然曬出孟耿如爸媽30年的珍藏，裡面包括孟耿如剛出生時的育兒手冊、幼稚園的陶藝物品、國小的入學獎狀、成績單、舞蹈表演照片、復興高中校刊等等的資料，讓黃子佼興奮表示「好的，當儲物癖其實挺好的，這一堆以後我要留給玉米看」。而眼尖的網友發現，在公開的校刊照中，除了看到五官清秀的孟耿如穿著蓬蓬裙在台上熱舞外，左下角一名唱歌的男生看起來也有點面熟，仔細一看才發現原來是夯劇《想見你》中的男神許光漢，讓粉絲們嗨爆。

除此之外，演員林鶴軒（大鶴）也出現在校刊採訪專題中，意外曝光昔日綽號「小蜜蜂」，模樣十分青澀、可愛。而網友看到照片後也紛紛留言「 天啊我還以為我看錯，原來真的是許光漢」、「謝謝佼哥！哇！是光漢高中時的照片耶！」、「時光禮物」、「謝謝佼嫂保存了有光漢的高中校刊」吸引網友熱烈討論。