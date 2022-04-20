台北市一名廟公，見到一名OL上門求助想挽回與男友感情，騙她可以到一處隱密的地方找「性愛大神」協助作法解決，竟帶她到飯店後，聲稱要淨身跪拜，接著強脫女方衣服後逼口交，接著押上床性侵，台北地方法院審理後，依強制性交罪判黃有期徒刑3年6月，仍可上訴。

根據判決，一名北市廟公，在家開設宮廟提供感情、姻緣、財運等諮詢服務。一名OL因與前男友分手想要求復合，於是透過臉書聯繫，前往宮廟尋求協助。但廟公卻向A女提議，要前往旅館等隱密處所做法請「性愛大神」挽回感情，隨後帶女方到旅館，利用OL遭逢感情挫折之脆弱心理狀態、向OL表示，他的行為都是在施行法術，使女方不敢抗拒而配合，於是命令A女洗澡淨身後跪拜神像，廟公再脫掉女方衣物，並以手撫摸胸部及下體，及要求為其口交，接著命令女方躺在床上性侵，OL事後感覺有異，向警方報案提告。

廟公辯稱，他是與女方相約要去跑步，當天因為下雨的關係改去吃早餐。之後女方主動提議要去飯店，所以我們就開車到麗都飯店，由她到飯店櫃台CHECK IN，後我們有在房內發生關係，但卻是兩情相悅，是在互動很好的情況下發生關係。

但女方反駁，案發當天廟公約她，表示有一個很厲害的神明，需要作法，可以幫我挽回男友的感情，但要找一個隱密的地方，就載她到旅館。在房間內，廟公把神像從他的袋子拿出來放在桌上，接著叫她去洗澡淨身，接著他就說要作法，要求她對神像跪拜，然後脫掉她衣服，因為當時很害怕，有用肢體行動抗拒。

但是女方控訴，廟公仍強行脫她衣服，還說這是作法的一種，並摸胸部跟下體，並逼她口交，也有跟被告發生性行為，當時一直抗拒，不過在密閉空間內，她擔心不配合會有生命危險，只能配合廟公。

女於案發當天下午，曾傳送內容為「老師你幫我作法，沒有射精是否影響作法效果」，接著又前往宮廟找廟公，但廟公多次對OL稱：「你把那個LINE刪掉」、「你給我刪掉，我看那個字，看的很噁心，剛才那個寫的沒有這樣」、「剛剛你寫射精」、「刪掉，你給我刪掉，通通刪掉」。

法官審酌，廟公為滿足一己私慾，漠視他人性自主決定權，利用A女遭逢感情挫折，處於徬徨無助之際，假藉實行法事以解決A女之情感困境，使A女不敢抗拒，不得已而同意與她為性交行為，顯未能尊重他人之性自主決定權，也造成A女心理上難以磨滅之陰影，但考量廟公已與A女達成和解，且依約賠償完畢，依強制性交罪判黃有期徒刑3年6月，仍可上訴。