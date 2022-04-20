1名女網友在《Dcard》發文，她表示老公和閨蜜在同一個公司上班，雖然地點不同，2人卻常常傳訊息聊天，某天深夜她聽到訊息聲，詢問老公：「這麼晚了誰傳訊息來」，對方竟想都沒想直接說出閨蜜的名字，網友們紛紛留言：「注意，是不是綠色警報」、「現在閨蜜的標準都這麼低喔」。

1名女網友在《Dcard》發文，她老公跟閨蜜在同個公司不同地點上班，工作內容一樣，所以原PO覺得老公和閨蜜討論工作內容無妨，不料老公最近都會時常提起閨蜜，或說對方說了什麼，日前大半夜時，老公手機突有通知聲，她好奇詢問是誰傳訊息，老公竟連看都沒看直接喊出她閨蜜的名字，原PO超傻眼，不想懷疑老公或防著閨蜜，但又覺得2人的關係很奇怪。

貼文一出吸引不少網友熱烈討論：「都是閨蜜也都是女生，可以直接溝通吧，女生心思細應該能理解」、「有貓膩，注意，是不是綠色警報」、「現在不查要等到什麼時候」、「是閨蜜，你的老公也歸me」、「這種真的是閨蜜嗎，半夜跟自己好朋友的老公聊天，現在閨蜜的標準都這麼低喔」、「你怎麼不先檢討你老公」。

也有人建議原PO：「是我就會問，你們在聊什麼我看，如果老公不給看，我就會嚴正要求劃清界線」、「看內容就知道有沒有一腿，如果是早點切斷吧」、「我覺得可以直接跟閨蜜講，晚上傳訊息傳個不停是幹嘛」。