中共解放軍海軍最新一艘055型萬噸驅逐艦亮相。澎湃新聞報導，在大陸海軍成立73周年紀念日即將到來之際，「人民海軍」官方微博昨天（4月19日）發佈了5支短片，介紹海軍5大兵種，包括：水面艦艇部隊、潛艇部隊、岸防部隊、海軍陸戰隊和海軍航空兵，其中在介紹水面艦艇部隊中的短片中出現了最新一艘055型驅逐艦的畫面，舷號104，但未公佈艦名。

055型驅逐艦是中國研製建造的第一型萬噸級驅逐艦，此前055型驅逐艦南昌艦艦長周明輝海軍大校向媒體介紹說，南昌艦研製先後突破大型艦艇總體設計、信息集成、總裝建造等一系列關鍵技術，裝備有新型防空、反導、反艦、反潛武器，具有較強的訊息感知、防空反導和對海打擊能力。

隨著舷號為104的055型驅逐艦亮相，至今，中共海軍已有4艘萬噸大驅公開露面。

根據官方消息，2017年6月28日，055型導彈驅逐艦首艦南昌艦在上海江南造船廠舉行了下水儀式。2020年1月12日，海軍055型驅逐艦首艦南昌艦歸建入列儀式在青島某軍港碼頭舉行。南昌艦的入列，標誌著中國海軍驅逐艦實現由第三代向第四代的跨越。

2021年3月，中國國防部發佈消息稱，055型驅逐艦拉薩艦（舷號102）已於3月2日正式加入海軍序列；當年4月23日，第三艘入列的055型驅逐艦大連艦（舷號105）首次公開亮相。