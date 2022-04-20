台灣連5天本土破千人染疫，民眾惶惶不安，開搶快篩試劑。對此，一名網友詢問「以結果來看台灣防疫算成功嗎？」引起網友熱議，不少人認為雖然前兩年的疫情有守住，但感覺後繼無力，明明比別人慢考試，最後還是沒考好，且快篩與疫苗都沒準備好；另也有人認為能撐到現在才爆開已經很成功了。

一名網友昨在PTT上發文表示，台灣這2年來沒有什麼疫情，就算有也都成功控制住，但以結果來看，台灣不可能躲過疫情，該來的還是會來，但這兩年政府準備好什麼了？快篩試劑？疫苗？又或者是方艙？現在台灣每天增千人確診，但快篩試劑賣得比別人還要貴，疫苗也是要進不進的。怎麼明明就比別人還慢考試了，但也沒有考得比別人好？

貼文引起網友吐槽說，雖然苦撐2年沒有爆開，但後面共存的配套措施也沒準備好，讓許多人民很慌亂無措。「一堆東西根本慌亂，這麼多時間過去都沒有一個方案，爛到掉渣」、「非常失敗的例子！前期體力好，但中後期體力差，後繼無力」、「爛透了，只有前兩年可以拿出來說嘴」。

不過，也有網友認為台灣能擋住前2年的新冠疫情，努力撐到有疫苗可以打，且流行的病毒株變成傳播力強但毒性低的Omicron，已經算是很不錯了。「可以撐到現在才邁向共存已經不錯了」、「撐到現在才日增1000例，還不叫成功嗎？」