男星威廉在去年平安夜求婚前體育主播「卓卓」卓君澤成功，兩人今（20日）則曬出現身西屯戶政事務所合照，宣布已登記結婚，升格當新婚夫妻的威廉和卓君澤還曬出不鏽鋼鍋組的禮物，威廉還幽默說：「希望這個容量夠，裝滿所有的喜怒哀樂，生死與共...」。

36歲威廉一早在網上宣布與33歲卓君澤登記結婚，兩人在西屯戶政事務所花牆前合照，威廉還直呼：「身份轉換的同時...意外獲得不鏽鋼鍋組，希望這個容量夠，裝滿所有的喜怒哀樂，生死與共...#仁夫」，其實，威廉和卓君澤交往近4年，感情甜蜜又穩定，小倆口也對戀情相當低調。

威廉、卓君澤結婚喜訊吸引許多演藝圈好友留言祝福，「阿緯」劉峻緯還幽默說：「恭喜，直到今天我還是不知道為何卓卓會喜歡你～我想這就是『情人眼中出西施』吧」，李易也直呼：「讚啦！我希望卓卓好好利用那鋼鍋」，還釣出威廉逗趣說：「那是我的鋼盔」，字裡行間滿是新婚的喜悅。

威廉還浪漫選在去年平安夜向卓君澤求婚成功，威廉一開始假藉要工作，把卓君澤騙上陽明山還穿上白紗，威廉在現場突然下跪求婚，讓她既驚嚇又感動，當場淚崩，氣氛浪漫。