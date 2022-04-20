俄羅斯近期持續烏克蘭城市馬立波（Mariupol）發動攻勢，引發全球關注。英國記者弗蘭克·加德納（Frank Gardner）指出，俄軍非要拿下馬立波有四大關鍵原因：第一，馬立波是打通克里米亞和頓巴斯之間的陸地走廊；第二，失去馬立波將能扼殺烏克蘭經濟；第三，馬立波是烏克蘭民兵組織「亞速營」（Avoz battalion）的所在地，打下馬立波能成為俄羅斯的宣傳招牌；第四，馬立波為軍事與經濟要塞，奪下馬立波能提升俄軍士氣。

根據《BBC News 中文》18日報導，弗蘭克·加德納表示，馬立波是俄烏戰爭中被轟炸與破壞最嚴重的城市之一，俄軍會對這座港口城市發動這麼大的攻勢，原因是一旦佔領它，對俄羅斯而言是重大戰略勝利，對烏克蘭而言則是重大打擊。

弗蘭克·加德納分析，第一，馬立波雖占地小，地理位置卻擋住了從克里米亞半島調遣的俄軍，故打下馬立波被俄羅斯視為「打通俄羅斯到克里米亞的陸地通道」，這不僅具有重大的戰略成功意涵，也讓俄軍能在此重組戰術營，以增援攻打烏克蘭前他地區的前線部隊。第二，馬立波是亞速海地區最大的港口，也是大型鋼鐵廠重鎮，同時也是烏克蘭鋼鐵、煤炭、玉米的主要出口樞紐，故失去馬立波將對烏克蘭的經濟雪上加霜。

第三，馬立波是烏克蘭民兵組織「亞速營」的所在地，也就是俄羅斯總統普丁口中的「新納粹份子」，打下馬立波不僅能讓俄方宣傳，他們開戰是為消滅這群「新納粹」，若能活捉亞速營戰士，更能讓俄羅斯在媒體上炫耀，成為信息作戰的一部分。第四，馬立波佔烏克蘭軍事與經濟舉足輕重地位，雙方目前陷激烈苦戰，一旦俄軍攻下馬立波，對雙方都有重大的心理意義，能夠大幅提升俄軍士氣並威懾烏方。