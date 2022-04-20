結婚是戀愛的答案，是家庭的起點，而戀愛的不完美可說是超過100種面向，這也是許多人不急著踏入婚姻的原因，塔羅牌老師艾菲爾分享，12星座女生，若不急著結婚是因為什麼因素？當然，結婚是人生的眾多選項之一，追求自己的想像中的幸福才有可能讓想像成為真實。可參考自己的太陽丶上升星座。

▍牡羊座

人的注意力是有限額的，用了80%在工作，其他事務就只剩下20%的額度，牡羊女是毫不保留的星座，簡單來說就是當出現你想要投入的事物時，不會只投入10%，而是至少80%，幾乎是義無反顧，所以當你不急著結婚，代表有其他更重要的事情讓你熱情噴發。

▍金牛座

家庭的組成核心就是相互陪伴的戀人，對於成家有無比嚮往的金牛座，其實不會不急著結婚，如果有好對象就會快速互許終生，謹慎的金牛女絕對是寧缺勿濫，所以當你不急著結婚，代表還沒有出現你看得上眼的對象，金牛女的耐性超乎想像。

▍雙子座

結婚意味著取捨，妳選擇了一個永遠的對象，同時失去了其他的可能性，這就是雙子女面臨的障礙，你時時刻刻在變化，每一段人生有每一段的精采，也都有適合的男性相伴左右，但真的要選擇一個人，選擇不變的對象，這對你來說是要非常慎重的考量。

▍巨蟹座

你是大家情感上的樞紐，像是一個大家庭裡的大姐一般，活在交錯複雜的人際情感中，卻很難找到一個讓自己安定下來的角落，巨蟹女若不急著結婚往往就是因為這樣，在生活圈中獲得情感的大滿足，讓你很難分神處理自己的愛情。

▍獅子座

有一派的女孩追求家庭生活裡靜謐的、穩定的幸福，獅子女恰好不屬於這派女孩之列，你要的幸福是有光芒的，尤其是向外界證明自己的才能，所以你不急著讓自己走入婚姻，那份安穩的幸福，獅子女會想要留到後面慢慢享受，在人生的精華期，有更多你想追求的事物。

▍處女座

很少有人完全對愛情免疫吧，陪伴是身而為人難以趨避的本能欲求，但處女座的女孩對於生活精緻度、心理健康程度的追求壓倒了對於愛情的渴望，你想要愛情，但那個對像要符合你尺度細膩的標準，如果是個勉強的婚姻，那對處女座的女孩而言，不如自己生活比較愜意。

▍天秤座

常有人說，愛情是一種彌補，彌補人的不完整，但天秤女恰好是完整的星座，你可以藉由生活的各個面向結合而成一首和諧的交響樂，對於愛情的慾求便沒有如此強烈，如果結婚可以帶來和諧的快樂，你願意踏入婚姻，但享受一個人的生活，對你來說也沒有難度。

▍天蠍座

最痛苦的分手，在於彼此明明還是相愛著，卻因為某些坎跨不過去而宣告結束，最難跨過心裡糾結的星座是天蠍座，也需要長時間忘記創傷，所以你對於結婚的態度會愈來愈謹慎，在保護自己的前提下面對愛情，直到打破心防的對像出現，讓你從愛情的沉睡中醒來。

▍射手座

不婚族最害怕的，就是婚姻生活帶來的束縛，縱然是一些非常世俗、沒什麼道理的壓力，也是真實存在的壓力，要如何與對方父母相處，不太能自己一個人長時間的旅行流浪等，這也是射手女心裡的夢魘，自己一個人多麼自由，人生有無限的可能，當然不急著結婚。

▍摩羯座

結婚說起來慎重，其實往往來自於一個微小的契機，一點對未來幻想帶來的衝動，但這都很難說服摩羯女，你個性比較壓抑，重視程序，需要有足夠的理由說服自己結婚是正確的決定，也要有足夠的勇氣把自己最內在的一面呈現在結婚的對象前，在此之前，結婚並不是你著急的事。

▍水瓶座

結婚會讓生活更好嗎？經濟更無虞嗎？更有助於自我實現嗎？這些問題存在於水瓶女的理性大腦之中，如果結婚不會讓一切變得更好，不是一個理性的決定，那為什麼要結婚呢？但若有個對象能夠觸動到你隱藏在深處的情感，才有機會牽起水瓶女的手走向婚姻。

▍雙魚座

雙魚女其實是嚮往婚姻的，尤其是那種浪漫的婚後生活，傻呼呼、偶爾有些無邊幻想、心地善良的太太，配合理性聰明、成熟的先生，簡直是偶像劇的情節，但你知道現實永遠不是完美的，所以你可能會選擇推遲一點面對現實的時間，先談談浪漫的戀愛，結婚的事之後再說吧。