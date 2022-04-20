疫情最慘受災戶！一名媽媽19日在網路上抱怨，讀國小一年級的女兒體重才18公斤，卻每天背著4.4公斤的書包上學，原因是老師怕有學生確診要停課，吩咐小孩都要把書背回家，結果女兒一出教室就跌倒爬不起來，讓媽媽心疼，大嘆「這種日子還要過多久？」

這名媽媽19日在臉書《爆怨公社》表示，女兒現在小一，新課剛課本又大又厚，平時老師都是讓孩子把課本放學校，帶當天作業回家，但現在疫情嚴峻，老師都要小孩把課本全部背回家，以防萬一臨時停課，有時連字典也要背回家。

這名媽媽表示，小孩18日放學時，從教室走到校門口的途中因為重心不穩跌倒，結果整個人像烏龜被翻身一樣爬不起來，倒在地上，事後媽媽接過女兒書包也驚呼「哇塞！真的好重！」回家拿體重計一量竟然有4.4公斤，「我女兒才18公斤，難怪會跌倒」，看女兒背這麼重的書包上下學，媽媽心疼想哭「這種每天背一堆厚課本的日子還要多久啊」。

小一女兒的書包4.4公斤，每天背著上下學，讓這名媽媽很心疼。（翻攝自爆怨公社）

文一PO出後，引起大批家長共鳴，紛紛留言：「我兩個兒子也是都把課本帶回家，每天上下學都快被書包壓扁，連大人都覺得超級重」、「現在小孩書包重到一個不可思議」、「就是要全帶，像今天晚上九點多快十點，老師通知明天停課到下周了」。