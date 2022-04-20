新冠肺炎在台灣又掀本土確診潮，不僅傳染速度快且多點爆發，天天本土確診數破千，連演藝圈也淪陷，「北一女神」蔡瑞雪19日晚間透過IG表示自己快篩陽性，當場嚇哭，急奔急診室做PCR檢測，而她整晚不時更新最新情況，不忘提醒跟她一樣處境的網友，「快篩陽性做PCR不需要排隊」。

蔡瑞雪透露，本月18號晚間她覺得身體不適，喉嚨緊緊又有些鼻塞，起初覺得就是有些感冒，也沒收到細胞簡訊或匡列，但她吃感冒藥沒改善情況，基於擔心做了快篩，沒想到出現陽性反應，當下立刻變得緊張，趕緊跟家人報告，並且撥打1922通報。

蔡瑞雪聯絡上1922後，按指示用步行方式，走了半小時往醫院做PCR，這段過程她都以IG限時動態不斷更新，透露去了醫院發現有許多排隊等作檢測的人，因此排了一小時，排到一半才知道隊伍中都是「被匡列對象」，像她這樣快篩陽性的人，是可以不需要排隊，直接到急診報到做PCR即可，若有症狀的話，醫生也會直接開藥。

蔡瑞雪通報1922後步行前往醫院做PCR，提醒眾人快篩陽性可直接急診報到做PCR，無須排隊等檢測。(取材自snowbabyq IG)。

不久後她又繼續更新，透露已做完PCR，但結果得等2天才出爐，內心難免難受煎熬，蔡瑞雪表示，她快篩其實做了3次，從一開始的陰性，但咳嗽、喉嚨痛症狀變嚴重，於是做第二次快篩，出現淡淡的粉紅色，晚上又測第三次「立刻明顯的兩條線了」，她也提醒眾人，有症狀一律先自主隔離並快篩，在等候PCR結果的她，現在的症狀更多了，除了喉嚨痛外，還低燒、咳嗽、鼻塞並且有胸悶的情況。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。